Чемпион Суперлиги проиграл ответный матч Кубка Европы ФИБА, но сохраняет шансы на выход в основной раунд

Чемпион Украины по баскетболу в Суперлиге БК "Днепр" проиграл второй матч квалификации Кубка Европы ФИБА против румынской "Констанцы" со счетом 71:84 и не вышел напрямую в основной раунд турнира. По итогам двух матчей "Днепр" уступил -11 очков, что сохраняет шансы украинской команде в статусе одного из трех "лаки-лузеров" получить путевку в основной раунд Кубка Европы ФИБА.

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Для этого нужно дождаться завершения всех матчей квалификации Кубка Европы ФИБА, большинство которых состоится завтра, 27 сентября.

Украинская команда выиграла +2 первую встречу, но уже в начале второй встречи румынская команда получила существенное преимущество по итогу противостояния. Констанца повела 11:2 после стартовых четырех минут, а за первую четверть набрала 30 очков.

Днепру удалось выровнять игру и даже выиграть минимально вторую четверть, но рывок 10:0 в стартовые четыре минуты третьей четверти довел преимущество румын до +19.

В дальнейшем Констанца удерживала преимущество в районе 20 очков, но в концовке матча Днепру удалось немного сократить свое отставание и проиграть лишь 13 баллов.

Самыми результативными в составе украинской команды стали Владимир Конев с 12 очками и Максим Закурдаев с 11 баллами.

Кубок Европы ФИБА. Квалификация

Констанца, Румыния. Sports Hall

Днепр (Украина) — Констанца (Румыния) 71:84 (18:30, 18:17, 13:23, 22:14) / Первый матч 71:69

Днепр: Горобченко 8+5 передач, Закурдаев 11+7 подборов, Конев 12+7 подборов, Тимофеенко 9, Сипало 8+5 подборов – старт; Дубоненко 8, Тарасенко 6, Сорочан 5, Колдомасов 4