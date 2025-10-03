'Днепр' победно начал защиту титула чемпиона Суперлиги Favbet

После первого матча между "Харьковскими Соколами" и "Запорожьем", программу первого бабла в Черкассах продолжили прошлогодние бронзовые призеры "Черкаськи Мавпы" и действующий чемпион Украины – "Днепр".

Видео дня

Команды бодро начали матч: Тимофеенко открыл счет трехочковым броском. Конев добавил к этому два очка, обеспечив относительно комфортный старт действующих чемпионов в отчетном матче. Однако команда Нагорного быстро вернула баланс в игру, в частности благодаря продуктивным действиям Агафонова и Кошеватского. Благодаря их результативности, хозяева завершили первую четверть с преимуществом 7 очков – 21:14.

В начале второй десятиминутки преимущество черкасской команды составляло 10 очков – 24:14. Впрочем, удержать безопасную разницу в счете команда Нагорного не смогла – после тайм-аута "Днепр" пошел вперед и не только ликвидировал отставание, но и вышел вперед: на большой перерыв соперники отправились при счете 37:38.

В третьей четверти и соперники продолжали промахиваться с дальней дистанции, набирая очки исключительно с близкого или среднего расстояния, или же с линии штрафных бросков. Решающей стала заключительная десятиминутка, которую команды начинали при минимальном преимуществе "Днепра" (50:49). У гостей разыгрался Тимофеенко, который реализовал трехочковый и в целом продуктивно поработал на команду.

"Черкаськи Мавпы" не смогли навязать борьбу за подборы, где царил Владимир Конев. При счете 60:65 за минуту до конца матча Коневу удался точный двухочковый бросок и "Днепр" получил существенное преимущество в счете. "Мавпы" ответили двумя точными штрафными бросками от Марченко, но окончательно интригу в матче похоронил Максим Закурдаев. Сначала он реализовал двухочковый, а затем поставил точку точным дальним броском практически от боковой линии.

Финальная сирена зафиксировала победу "Днепра" со счетом 72:62. Самым результативным в составе победителей стал Станислав Тимофеенко, который набрал 19 очков. У "Черкаських Мавп" 19 очков набрал Лев Кошеватский.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Черкаськие Мавп" – "Днепр" – 62:72 (21:14, 16:24, 12:12, 13:22)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!