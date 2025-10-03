Забили 100 очков: чемпионат Украины по баскетболу стартовал с феерического матча в Суперлиге Favbet

Регулярный чемпионат Суперлиги Favbet стартовал туром в Черкассах, где в первом матче игрового дня "Харьковские Соколы" одержали непростую победу над "Запорожьем" со счетом 103:94.

До середины второй четверти на площадке была равная борьба – соперники присматривались друг к другу и ни одна из команд не имела над другой преимущества. А вот под конец второй десятиминутки "Запорожье" сумело выдать рывок, который позволил в этой четверти набрать всего 33 очка, получить преимущество 14 очков и на большой перерыв уйти при +13.

"Харьковским Соколам" сразу после возобновления игры удалось выровнять игру, сократить отставание до 4-6 очков, но ближе запорожцы соперника не подпускали, а еще один рывок под конец обеспечил подопечным Дмитрия Щиглинского 10 очков преимущества перед последней четвертью.

Этот отрыв в начале четверти вновь увеличился до максимальных в этом матче +14, но последние пять минут "Харьковские Соколы" выиграли 12:4 и сумели перевести игру в овертайм. А там у "Запорожья" уже не хватило сил – 18:9 и ждать долго первой победы Соколов после возвращения в Суперлигу не пришлось.

В первую очередь обращают на себя 30 потерь "Запорожья" против 15 у "Харьковских Соколов", как результат харьковская команда выполнила на 25 бросков больше (56 у "Запорожья" при реализации 50% против 81 у "Соколов" при реализации 44%).

Первый дабл-дабл сезона оформил Андрей Хохоник, который к 18 очкам добавил 13 передач, а Алексей Соловьев стал самым результативным в команде с 23 очками, хотя у "Соколов" вся стартовая пятерка набрала 10 и более очков. У "Запорожья" по 31 очку набрали Тариг Эйса и Брекстон Ловингс.

Завтра, 4 октября, в рамках первого тура "Запорожье" сыграет против "Черкаських Мавп", а "Харьковские Соколы" пройдут испытание "Днепром".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ДС "Будивельник"

"Харьковские Соколы" – "Запорожье" – 103:94 ОТ (26:22, 16:33, 21:18, 22:12, 18:9)

