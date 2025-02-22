'Днепр' победил 'Кривбасс' в доигрывании перенесенного матча Суперлиги Favbet

В субботу, 22 февраля, БК "Днепр" не без проблем выиграл у "Кривбасса" перенесенный из-за длительной воздушной тревоги поединок Суперлиги Favbet. Встреча в Днепре завершилась со счетом 72:63 в пользу хозяев.

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Команды начали этот матч еще 12 января, но был приостановлен в первой четверти после шести сыгранных минут при счете 12:7 в пользу Днепра. Из-за долгой воздушной тревоги в тот день так и не удалось доиграть поединок. Сегодня клубы не досчитались в своих составах трех лидеров, поехавших выступать за национальную сборную Украины в отборе на Евробаскет-2025: Владимира Конева и Даниила Сипала (оба – Днепр), Михаила Бублика (Кривбасс).

Начало обновленной игры было за криворожцами, они сумели перед первым перерывом сократить отставание до 3 очков. Второй период подопечные тренера Александра Вороны также провели на равных с фаворитом поединка, этот отрезок завершился вничью (15:15). Во время большого перерыва из-за ракетной опасности в Днепре была объявлена воздушная тревога.

В третьей четверти баскетболисты Владимира Коваля увеличили отрыв в счете и ушли на перерыв с +8, а после запланированной паузы довели свое преимущество до 13 очков. Но криворожцы нашли силы и сумели отыграть такое отставание. Клатч-тайм (заключительные 5 минут) четвертого периода команды начали с соответствующей разницей – всего в 5 очков в пользу Днепра. Однако хозяева смогли добавить и довести днепровское дерби до убедительной победы, лидируя в счете на протяжении всего матча.

Днепряне точнее атаковали (40.4%-37.7%), выиграли подбор (38-29) и лучше организовывали нападение (23-16 по передачам).

Самым эффективным игроком матча стал капитан БК Днепр Станислав Тимофеенко, которому одного подбора не хватило до дабл-дабла – 16 очков + 9 подборов. Также стоит отметить вклад его одноклубника Евгения Сорочана, набравшего 14 очков. У криворожцев результативнее всего сыграл центровой Станислав Товкач (16 очков).

Чемпион Украины выиграл сезонную серию между клубами всухую - 3:0. Днепр продолжил уверенно возглавлять турнирную таблицу украинской Суперлиги благодаря серии без поражений, которую увеличил до 22 матчей. Кривбасс проиграл четвертый раз подряд, но остался на пятом месте. Его показатели побед и поражений – 10-13.

Напомним, в воскресенье, 23 февраля, чемпионат Украины в элитном дивизионе продолжит волынское дерби Старый Луцк – БК Ровно. Начало игры – в 17:00. Накануне лучане сменили главного тренера.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Днепр. СК Шинник

Днепр - Кривбасс 72:63 (18:15, 15:15, 19:14, 20:19)