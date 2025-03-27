'Днепр' обыграл 'Киев-Баскет' в Суперлиге Favbet, завершив регулярный чемпионат без поражений

БК Днепр завершил регулярный чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet домашней победой над Киев-Баскетом со счетом 77:62. Таким образом, днепряне выиграли все 28 матчей регулярного первенства, и заняли итоговое первое место в турнирной таблице.

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Уже с первой четверти было заметно преимущество Днепра над соперником, игравшим без одного из своих лидеров Павла Буренко. Первую десятиминутку Днепр выиграл 27:16, заработав двузначное преимущество. Днепр преобладал киевлян в краске, тогда как Киев-Баскет имел проблемы в завершающей фазе атак с завершением или последним прядем.

Во второй четверти игра выровнялась, но Днепр не подпускал соперника в счете, а еще один рывок в третьей четверти довел преимущество хозяев до +25. Этому не помешало даже изъятие Станислава Тимофеенко на старте третьей четверти.

Киев-Баскет неплохо начал четвертую четверть рывком 11:2, сократив отставание до 9 очков, но в это время дальние точные броски Горобченко и Закурдаева сбили кураж киевлян, Днепр вернул игру под свой контроль и довел матч до победы.

Самым результативным в матче стал Даниил Сипало с 18 очком, Максим Закурдаев в 15 очков добавил 8 передач. У киевлян 16 очков записал в актив Егор Сушкин.

Суперлига Favbet . Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Киев-Баскет 77:62 (27:16, 18:16, 16:11, 16:19)

Днепр: Сипало 18+5 подборов, Тимофеенко 13, Конев 8+5 подборов + 7 передач, Закурдаев 15+8 передач, Горобченко 6+7 передач – старт; Бондарчук 7, Сорочан 6+8 подборов, Загреба 4, Коротченко 0, Орешник 0, Попов 0

Киев-Баскет : Сушкин 16, Зайцев 10, Клевзуник 13, Сандул 6+10 подборов, Сафонов 1 – старт; Карпюк 12, Смитюх 4+7 подборов, Бур 0, Рыжков 0, Когут 0, Маярчук 0