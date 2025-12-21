'Днепр' нанес 'Кривбассу' крупнейшее поражение в сезоне Суперлиги Favbet

Лидер Суперлиги Favbet Днепр одержал комфортную победу над Кривбассом со счетом 77:58 в Николаеве в матче регулярного чемпионата Украины по баскетболу.

Видео дня

Днепр со старта матча точными трехочковыми (всего 11 из 28 дальних) заработал себе комфортное преимущество и дальше спокойно держал игру под контролем. Не изменил характер игры перерыв почти на час из-за воздушной тревоги на старте третьей четверти.

У днепрян дабл-дабл оформил Владимир Конев – 18 очков, 11 подборов, 16 очков набрал Максим Закурдаев. У Кривбасса по 12 очков набрали Мартин Хилл и Александер Пикок.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Николаев, СК Надежда

Кривбасс — Днепр 58:77 (17:23, 12:18, 16:23, 13:13)

Кривбасс: Хилл 12 + 9 подборов + 5 передач, Далкорт 7, Скира 2, Пикок 12 + 8 подборов, Водолазский 11 + 5 подборов – старт; Триколенко 7 + 5 подборов, Мельник 3, Бречка 2, Бибиков 2, Нагорный 0, Пашолок 0

Днепр: Сипало 5, Тимофеенко 10 + 6 подборов, Конев 18 + 11 подборов, Закурдаев 16 + 5 передач, Горобченко 3 + 6 передач – старт; Загреба 12 + 5 подборов, Бондарчук 9, Сорочан 4, Колдомасов 0, Попов 0

