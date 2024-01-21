'Днепр' добыл эффектную домашнюю победу над 'Запорожьем' в Суперлиге Favbet

В воскресенье, 21 января, в Днепре играются очередные поединки регулярного сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. На домашнем паркете БК "Днепр" одолел БК "Запорожье" 101:91.

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Команда Владимира Коваля продемонстрировала отличную бросковую реализацию, забив 12 трехочковых еще до большого перерыва. Высокие проценты, а также эффективная игра в быстром нападении позволила днепрянам получить +17 по итогам 20 минут игры.

В третьей четверти хозяева площадки, номинально в этом матче гостям, продолжили играть в удобный для себя баскетбол и использовать свои сильные стороны. После трех четвертей преимущество Днепра выросло до максимальных 26 очков, превратив заключительную десятиминутку в формальность.

Четвертая четверть прерывалась из-за воздушной тревоги, а после возобновления игры Запорожье сумело сократить свое отставание до 10 очков, воспользовавшись некоторой расконцентрацией хозяев, но очков запаса Днепра хватило.

Лучшим игроком матча стал Максим Закурдаев, набравший 23 очка, реализовав 8/9 бросков с игры, в том числе 5/5 дальних попыток. Владимир Конев оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов

Следующую игру Днепр сыграет 22 января дома против одесской БИПЫ, а Запорожье в этот же день будет противостоять аутсайдеру Суперлиги Кривбасса.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Запорожье — Днепр 91:101 (19:24, 23:35, 16:25, 33:17)

Запорожье: Сизов 13, Быков 12+7 передач, Морозов 12, Хохоник 10+7 передач, Буц 6 – старт; Кабанов 14, Дмитренко 12, Величко 8, Холод 2, Никитин 2, Покоенко 0

Днепр: Закурдаев 23+7 передач, Тимофеенко 19+5 подборов, Конев 11+10 подборов, Горобченко 9+7 передач, Сипало 6 – старт; Бондарчук 10, Дубоненко 7, Сорочан 6, Тарасенко 5, Ольховецкий 3, Колдомасов 2, Вред 0