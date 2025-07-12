'Для военкомата – все здоровы'. Путина высмеяли после его поручения про российских спортсменов

Главарь России Владимир Путин поручил создать единую базу данных о здоровье спортсменов из сборных команд — как федеральных, так и региональных. Документ опубликован на сайте Кремля и предполагает передачу медицинской информации в государственные и прочие информационные системы. Исполнителями назначены премьер Михаил Мишустин и глава ФМБА Вероника Скворцова.

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Но в сети новый указ вызвал волну иронии и откровенного стёба. Пользователи мгновенно заподозрили совсем не спортивные цели. Комментарий "Для военкомата — все здоровы" стал самым залайканным и практически мгновенно стал мемом. Другие добавляют: "Готовит базу доноров органов для себя и друзей", "База данных о здоровье членов — всё по-честному", "Генетический резерв на экспорт?".

Некоторые напомнили, что в России уже не раз пытались освоить миллиарды на подобных проектах. "На моей памяти это уже третья попытка создать такую базу. Каждый раз — новое руководство и новый откат", — пишет один из пользователей.

Медийно-абсурдную повестку подкрепили и саркастические ремарки о врачебной тайне: "Главный вопрос — на фига? И что по поводу конфиденциальности?" Другие высмеяли саму необходимость президентского указа для очевидной задачи: "Без поручения гаранта вообще нельзя ничего делать? До сих пор на бумажках, что ли, сидели?"

В целом реакция свелась к одному — в стране, где спорт всё глубже уходит в изоляцию, власть нашла новый повод "цифровать" не успехи, а тела.

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