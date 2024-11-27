'Динамо' – 'Виктория': все подробности судьбоносного матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" в четверг, 28 ноября, попытается добыть первые очки в обновленном розыгрыше Лиги чемпионов. После четырех подряд поражений под ноль подопечные Александра Шовковского в номинально домашней игре сыграют с представителем Чехии "Викторией" из Пльзени.

Видео дня

Встречу принимает стадион "Фолькспаркштадион" в Гамбурге. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Виктория". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "ВИКТОРИЯ"

Прямой эфир поединка в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность" видеосервиса MEGOGO. За час до стартового свистка и после окончания поединка пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "ВИКТОРИЯ"

Аналитики отдают небольшое преимущество украинской команде. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 2,45. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех чехов достигают уровня 2,80.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "ВИКТОРИЯ"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Португалии, которую возглавляет Луиш Годинью. Ему будут помогать лайнсмены Руй Тейшейра и Педру Алмейда. Роль четвертого рефери исполнит Рикарду Байшинью.

На игре также будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Тьягу Мартинш.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Караваев, Ванат.

"Виктория": Едличко – Маркович, Палуска, Черв, Емелько, Каду, Калвах, Гавел, Шульц, Ирка, Аду.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

"Динамо" занимает последнее место в общей таблице Лиге Европы, не имея в активе ни одно очка и забитого мяч. У чехов в зачете шесть пунктов и 16-е место. Причем "Виктория" еще не проигрывала в турнире.

Как сообщал OBOZ.UA, перед матче Лиги Европы с "Викторией" киевское "Динамо" победило "Черноморец" в матче Премьер-лиги Украины.

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