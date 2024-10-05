Стало известно, сколько тысяч долларов получает в Украине футболист за забитый гол

Бывший журналист Игорь Бурбас заявил, что футболисты житомирского "Полесья" за каждый забитый гол в Премьер-лиге получает 2000 долларов США. При этом командная победа оценивается гораздо меньшей премией – по 650 долларов каждому игроку.

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Бурбас уточнил, что такая ситуация сложилась по инициативе главного тренера Имада Ашура. Именно с приходом нового наставника в "Полесье" ввели индивидуальные бонусы, которые значительно превышают командные.

"За забитый мяч футболист житомирского клуба получает 2 000 долларов, за результативную передачу – 1 000 долларов", – сказал журналист.

Также Бурбас признался, что за победный матч в котором вратарь не пропустил ни одного мяча, и голкипер и защитники получают по 2000 долларов США каждый.

Отметим, что в турнирной таблице УПЛ "Полесье" с пятью победами идет на третьем месте.

Футболисты житомирского клуба Александр Назаренко и Алексей Гуцуляк лидируют в списке бомбардиров.

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