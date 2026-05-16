Первый в истории. Андрей Ярмоленко побил 'вечный рекорд' УПЛ. Видео

Капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко установил новый рекорд Украинской Премьер-лиги по количеству реализованных пенальти подряд. Забив по точному удару в 28-м туре УПЛ против "Колоса" и в 29-м против "Полтавы", 36-летний полузащитник довел свою безошибочную серию серию с 11-метровой отметки до 21 подряд.

Видео дня

Он превзошел историческое достижение, которое принадлежало грузинскому футболисту Василу Гигиадзе и держалось около 20 лет, за что получило название "вечного".

Первый пенальти в этой серии Ярмоленко забил 6 апреля 2014 года в матче против "Металлиста" (4:2). С тех пор он не промахивался ни разу, стабильно реализуя все попытки в официальных играх чемпионата.

Также лидер "бело-синих" сравнялся с Сергеем Ребровым по количеству голов в чемпионате Украины. Футболист "Динамо" забил свой 123-й мяч. На 66-й минуте он покинул пределы поля.

До повторения рекорда Максима Шацких ему остаётся один гол. До конца сезона у "Динамо" остался один матч, против "Кудривки", который состоится в воскресенье, 24 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!