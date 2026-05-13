'Динамо' с голом Ярмоленко за 13 минут добыло 15-ю победу в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" одержало домашнюю победу над "Колосом" в 28-м туре украинской Премьер-лиги. Команда Игоря Костюка забила два мяча уже к 13-й минуте, однако после перерыва позволила сопернику вернуть интригу. Итоговый счет на стадионе им. Лобановского – 2:1.

Хозяева активно начали встречу и быстро открыли счет. На 8-й минуте Виталий Буяльский подал угловой с правого фланга, а Тарас Михавко головой пробил по центру ворот: голкипер "Колоса" Пахолюк не удержал мяч в руках.

Уже через несколько минут киевляне заработали пенальти после фола Бурды на Буяльском. Ярмоленко уверенно реализовал 11-метровый удар, отправив мяч в левый верхний угол. Для Андрея это стало 122-м голом в "бело-синей" футболке.

После второго гола "Динамо" контролировало игру и владело мячом в центре поля, однако "Колос" постепенно начал чаще отвечать своими атаками. До перерыва гости создали несколько опасных моментов: Цуриков пробил с лета прямо в Нещерета, а Козик после стандарта отправил мяч выше перекладины.

Во втором тайме характер встречи изменился. "Колос" стал больше держать мяч на чужой половине и регулярно нагружал штрафную киевлян. На 58-й минуте команда из Коваливки сократила отставание: Демченко прострелил с правого фланга, а Салабай в свободной зоне точно пробил в дальний угол.

После пропущенного мяча "Динамо" стало играть осторожнее и постепенно отдало инициативу сопернику. "Колос" имел несколько возможностей сравнять счет: Гагнидзе бил из центра штрафной без опеки, но Нещерет спас хозяев, а позже Демченко после подачи Гусола головой отправил мяч над воротами. Еще один дальний удар Понедельника прошел рядом со штангой после рикошета.

В концовке киевляне провели серию замен и удержали преимущество. По статистике ударов "Колос" даже превзошел соперника: 11 против 9, а по попаданиям в створ гости также были впереди: 6 против 3.

