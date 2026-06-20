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"Динамо" продало футболистов сборной Украины за 4,5 млн евро

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,2 т.
Игроки продолжат карьеру клубах УПЛ
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Киевское "Динамо" в летнее трансферное окно рассталось сразу с двумя полузащитниками и заработало на их переходах около 4,5 миллиона евро. Максим Брагару продолжит карьеру в "Полесье", а Александр Яцик стал игроком ФК "Харьков".

Житомирский клуб официально оформил полноценный трансфер 23-летнего Брагару, который в сезоне-2025/26 выступал за команду на правах аренды. Контракт футболиста рассчитан до лета 2029 года.

Брагару перешел в ФК Полесье

Официальная сумма сделки не раскрывается, однако, по данным проекта TaToTake, "Полесье" заплатило за игрока около 2 миллионов евро.

Еще одним футболистом, покинувшим столичный клуб, стал 23-летний Александр Яцик. Полузащитник подписал четырехлетний контракт с ФК "Харьков", который будет действовать до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, сумма его трансфера составила примерно 2,5 миллиона евро.

Александр Яцик перешел в ФК Харьков

Таким образом, общая стоимость двух сделок достигла около 4,5 миллиона евро. Оба клуба являются конкурентами "Динамо" по Украинской Премьер-лиге. В прошлом сезоне "Полесье" заняло третье место и завоевало "бронзу" чемпионата Украины, опередив киевлян на два очка. ФК "Харьков", выступавший под названием "Металлист 1925", финишировал пятым.

Яцик перешел в "Харьков"

Брагару перешел в "Динамо" летом 2024 года из "Черноморца". За киевский клуб он провел 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу, а также стал чемпионом Украины сезона-2024/25.

Яцик находился в системе "Динамо" с 2019 года. За первую команду полузащитник сыграл 30 матчей и забил три гола. Также в его карьере была аренда в "Зарю", где он провел 47 встреч и отметился восемью забитыми мячами.

Брагару и Яцык выступали исключительно за молодёжные и юношеские сборные Украины.

Максим Брагару

Максим Брагару

  • Украина U-21: провел 33 матча и забил 2 гола. Был важной частью команды на молодежных чемпионатах Европы (Евро-2023 и Евро-2025).
  • Олимпийская сборная: летом 2024 года представлял Украину на Олимпийских играх в Париже.

Александр Яцык

  • Украина U-19: сыграл 8 матчей.
  • Украина U-21: дебютировал позже и успел принять участие в 1 матче в рамках Евро-2025.

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