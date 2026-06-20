"Динамо" продало футболистов сборной Украины за 4,5 млн евро

Киевское "Динамо" в летнее трансферное окно рассталось сразу с двумя полузащитниками и заработало на их переходах около 4,5 миллиона евро. Максим Брагару продолжит карьеру в "Полесье", а Александр Яцик стал игроком ФК "Харьков".

Видео дня

Житомирский клуб официально оформил полноценный трансфер 23-летнего Брагару, который в сезоне-2025/26 выступал за команду на правах аренды. Контракт футболиста рассчитан до лета 2029 года.

Официальная сумма сделки не раскрывается, однако, по данным проекта TaToTake, "Полесье" заплатило за игрока около 2 миллионов евро.

Еще одним футболистом, покинувшим столичный клуб, стал 23-летний Александр Яцик. Полузащитник подписал четырехлетний контракт с ФК "Харьков", который будет действовать до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, сумма его трансфера составила примерно 2,5 миллиона евро.

Таким образом, общая стоимость двух сделок достигла около 4,5 миллиона евро. Оба клуба являются конкурентами "Динамо" по Украинской Премьер-лиге. В прошлом сезоне "Полесье" заняло третье место и завоевало "бронзу" чемпионата Украины, опередив киевлян на два очка. ФК "Харьков", выступавший под названием "Металлист 1925", финишировал пятым.

Брагару перешел в "Динамо" летом 2024 года из "Черноморца". За киевский клуб он провел 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу, а также стал чемпионом Украины сезона-2024/25.

Яцик находился в системе "Динамо" с 2019 года. За первую команду полузащитник сыграл 30 матчей и забил три гола. Также в его карьере была аренда в "Зарю", где он провел 47 встреч и отметился восемью забитыми мячами.

Брагару и Яцык выступали исключительно за молодёжные и юношеские сборные Украины.

Максим Брагару

Украина U-21: провел 33 матча и забил 2 гола . Был важной частью команды на молодежных чемпионатах Европы (Евро-2023 и Евро-2025).

провел и забил . Был важной частью команды на молодежных чемпионатах Европы (Евро-2023 и Евро-2025). Олимпийская сборная: летом 2024 года представлял Украину на Олимпийских играх в Париже.

Александр Яцык

Украина U-19: сыграл 8 матчей.

сыграл 8 матчей. Украина U-21: дебютировал позже и успел принять участие в 1 матче в рамках Евро-2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!