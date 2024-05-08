'Динамо' предложило Луческу должность в клубе – СМИ

Бывший главный тренер "Динамо" Мирча Луческу может вернуться в киевский клуб в должности генерального директора, сообщает GSP. По информации СМИ, 78-летний румынский специалист уже получил предложение и серьезно его обдумывает.

Также в услугах Луческу заинтересован "Рапид" Бухарест, предлагающий ему работу тренером. Однако GSP уточняет, что с учетом варианта с "Динамо", шансы "Рапида" на успех не очень велики.

"Как я уже говорил, я не буду принимать никаких решений до 1 июня. Да, это правда, что я встречался с представителями "Рапида", но от встречи до официального решения долгий путь", - заявил Мирча Михайлович.

Киевскую команду Мирча Луческу возглавлял с июля 2020 года по ноябрь 2023 года. Провел с ней 118 матчей, выиграв чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что с уходом Мирчи Луческу киевские игроки получили больше свободы. Румынский специалист объявил об отставке 3 ноября на пресс-конференции после поражения от донецкого "Шахтера" в 13-м туре Премьер-лиги Украины.

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