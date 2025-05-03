'Динамо' официально лишило 'Шахтер' чемпионства. Видео

Киевское "Динамо" одержало разгромную победу над "Ингульцом" в 27-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ), не оставив сопернику никакого шанса – 0:4. В турнирной таблице подопечные Александра Шовковского набрали 67 очков и за три тура до окончания турнира лишили "Шахтер" теоретических шансов защитить чемпионский титул.

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Первый гол был забит на 38-й минуте – после подачи со штрафного защитник "Ингульца" Дихтярук срезал мяч в свои ворота. Через несколько минут киевляне удвоили преимущество: Буяльский отдал передачу на Шапаренко и тот точно пробил из-за пределов штрафной – 0:2.

В начале второго тайма "Динамо" окончательно сняло все вопросы по поводу победителя. Комбинационная атака завершилась точным ударом Михайленко с полукруга – 0:3. А уже на 57-й минуте Ванат реализовал выход наедине с вратарем после передачи Шапаренко, оформив свой 17-й гол в сезоне.

Киевляне создали множество моментов и могли забивать еще, однако вратарь хозяев Жилкин несколько раз спасал команду. "Ингулец" в ответ ничем не ответил - удары хозяев были неточными или блокировались защитой.

Как сообщал OBOZ.UA, в центральном матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге донецкий "Шахтер" на своем поле упустил победу над киевским "Динамо". Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 2:2.

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