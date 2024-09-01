'Динамо' – ЛНЗ: где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

В воскресенье, 1 сентября, киевское "Динамо" проведет свой поединок 5-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского на столичном стадионе им. Лобановского сыграют с черкасским ЛНЗ. Начало в 15:30

Видео дня

В прямом эфире игру покажет клубный Youtube-канал "Динамо", а также общенациональный канал "2+2", доступный в цифровом эфирном телевидении T2 и медиасервисе MEGOGO.

Кроме того трансляция матча будет доступна на UPL.TV – телеканал входит сетку вещания многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

Провайдер Охват Ссылки sweet.tv Вся Украина https://sweet.tv/ VodafoneTV Вся Украина https://tv.vodafone.ua Киевстар ТВ Вся Украина https://tv.kyivstar.ua/ru/ Setanta Sports Вся Украина https://app.setantasports.com/ youtv Вся Украина https://youtv.ua/ VOLIA Вся Украина https://tv.volia.com OmegaTV Украина https://omegatv.ua

Спутниковое телевидение:

Провайдер Охват Ссылки VIASAT Вся Украина https://viasat.com.ua

IPTV:

Провайдер Охват Ссылки Круг.ТВ Киев https://kolo.tv Корбина Киев https://corbina.ua/ IPNet Киев https://ipnet.ua Network.lviv Львов https://network.lviv.ua Ultra Львов АСТРА Львов https://astra.in.ua KIM Калуш https://www.kim.in.ua Infomir Одесса https://www.infomir.com.ua j Soho Одесса Wild Park Николаев, Николаевская обл. https://wildpark.net LocalNet Киев https://lan.ua Vinteleport Винница http://www.vinnitsa.com KOMITEX Львов https://komitex.net

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV

Провайдер Охват Ссылки Шторм ТВ Кропивницкий https://www.shtorm.net CatNet Подольск https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/ ГОК Горишние Плавные http://trkgok.pl.ua СВС-ТВ ТК ЧП Миргород, Пирятин https://www.svs.pl.ua Eurolan Киев https://eurolan.ua ТИМ (Прилуки) Прилуки https://tim.ua BRIZ Одесса https://www.briz.ua МАКСНЕТ Харьков https://maxnet.ua/ru/

Международные OTT платформы

Провайдер Охват Ссылки LaLiga+ Весь мир (кроме стран-агрессоров) https://www.laligaplus.laliga.com OneFootball Весь мир (кроме стран-агрессоров) https://onefootball.com/ PANDA Interactive США, Канада, Великобритания https://watchupl.com GoNet Чехия + Евросоюз https://www.gonet.tv Setanta Sports Грузия, Молдова https://setantasports.com

Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

В своей истории ЛНЗ и "Динамо" встречались лишь дважды. Один раз была зафиксирована ничья. Еще одна победа на счету киевлян.

В турнирной таблице "Динамо" идет на 9-м месте, имея 2 игры в запасе.

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