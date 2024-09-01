"Динамо" – ЛНЗ: где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций
В воскресенье, 1 сентября, киевское "Динамо" проведет свой поединок 5-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского на столичном стадионе им. Лобановского сыграют с черкасским ЛНЗ. Начало в 15:30
В прямом эфире игру покажет клубный Youtube-канал "Динамо", а также общенациональный канал "2+2", доступный в цифровом эфирном телевидении T2 и медиасервисе MEGOGO.
Кроме того трансляция матча будет доступна на UPL.TV – телеканал входит сетку вещания многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.
Спутниковое телевидение:
IPTV:
Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV
Международные OTT платформы
Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен.
Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.
В своей истории ЛНЗ и "Динамо" встречались лишь дважды. Один раз была зафиксирована ничья. Еще одна победа на счету киевлян.
В турнирной таблице "Динамо" идет на 9-м месте, имея 2 игры в запасе.
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