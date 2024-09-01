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"Динамо" – ЛНЗ: где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
723
'Динамо' – ЛНЗ: где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

В воскресенье, 1 сентября, киевское "Динамо" проведет свой поединок 5-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского на столичном стадионе им. Лобановского сыграют с черкасским ЛНЗ. Начало в 15:30

Видео дня

В прямом эфире игру покажет клубный Youtube-канал "Динамо", а также общенациональный канал "2+2", доступный в цифровом эфирном телевидении T2 и медиасервисе MEGOGO.

Кроме того трансляция матча будет доступна на UPL.TV – телеканал входит сетку вещания многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

Провайдер

Охват

Ссылки

sweet.tv

Вся Украина

https://sweet.tv/

VodafoneTV

Вся Украина

https://tv.vodafone.ua

Киевстар ТВ

Вся Украина

https://tv.kyivstar.ua/ru/

Setanta Sports

Вся Украина

https://app.setantasports.com/

youtv

Вся Украина

https://youtv.ua/

VOLIA

Вся Украина

https://tv.volia.com

OmegaTV

Украина

https://omegatv.ua

Спутниковое телевидение:

Провайдер

Охват

Ссылки

VIASAT

Вся Украина

https://viasat.com.ua

IPTV:

Провайдер

Охват

Ссылки

Круг.ТВ

Киев

https://kolo.tv

Корбина

Киев

https://corbina.ua/

IPNet

Киев

https://ipnet.ua

Network.lviv

Львов

https://network.lviv.ua

Ultra

Львов

АСТРА

Львов

https://astra.in.ua

KIM

Калуш

https://www.kim.in.ua

Infomir

Одесса

https://www.infomir.com.ua j

Soho

Одесса

Wild Park

Николаев, Николаевская обл.

https://wildpark.net

LocalNet

Киев

https://lan.ua

Vinteleport

Винница

http://www.vinnitsa.com

KOMITEX

Львов

https://komitex.net

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV

Провайдер

Охват

Ссылки

Шторм ТВ

Кропивницкий

https://www.shtorm.net

CatNet

Подольск

https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/

ГОК

Горишние Плавные

http://trkgok.pl.ua

СВС-ТВ ТК ЧП

Миргород, Пирятин

https://www.svs.pl.ua

Eurolan

Киев

https://eurolan.ua

ТИМ (Прилуки)

Прилуки

https://tim.ua

BRIZ

Одесса

https://www.briz.ua

МАКСНЕТ

Харьков

https://maxnet.ua/ru/

Международные OTT платформы

Провайдер

Охват

Ссылки

LaLiga+

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://www.laligaplus.laliga.com

OneFootball

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://onefootball.com/

PANDA Interactive

США, Канада, Великобритания

https://watchupl.com

GoNet

Чехия + Евросоюз

https://www.gonet.tv

Setanta Sports

Грузия, Молдова

https://setantasports.com

Цена билета в зависимости от категории составит 200, 300 и 400 гривен.

"Динамо" – ЛНЗ: где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. У него есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

"Динамо" – ЛНЗ: где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

В своей истории ЛНЗ и "Динамо" встречались лишь дважды. Один раз была зафиксирована ничья. Еще одна победа на счету киевлян.

В турнирной таблице "Динамо" идет на 9-м месте, имея 2 игры в запасе.

"Динамо" – ЛНЗ: где смотреть бесплатно матч УПЛ, расписание трансляций

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