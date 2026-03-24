'Диагноз Мбаппе был катастрофический'. В 'Реале' разразился грандиозный скандал

Лечебный процесс с травмой левой коленной чашечки французского футболиста Килиана Мбаппе в "Реале" вызвал бурю критики после сообщения о грубой ошибке клуба при первичном диагнозе. Журналист Даниэль Риоло сообщил, что медики клуба исследовали не ту ногу, что могло поставить под угрозу здоровье футболиста.

Видео дня

По информации Риоло, подтверждённой Мигелем Анхелем Диасом, врачебная ошибка заключалась в обследовании правой коленной чашечки вместо левой. Французский специалист Бертран Соннери-Коттэ предложил альтернативный протокол укрепления мышц, который позволил избежать операции и ускорил восстановление Мбаппе.

Журналист отметил, что этот инцидент связан с январским увольнением медицинского штаба "Реала": "Нам сказали, что это из‑за большого количества травм, но я могу сказать, что причиной стало катастрофическое диагностирование колена Мбаппе, абсолютно огромная ошибка".

Он подчеркнул, что ошибка могла иметь гораздо более серьёзные последствия, так как футболист продолжал играть, не зная точной причины боли.

Сам Мбаппе рассказал о поездке в Париж для лечения: "Мое колено чувствует себя хорошо, процесс восстановления идёт на 100 %. Я счастлив, что получил правильный диагноз во Франции". Нападающий также высказался против распространённых слухов, подтверждая, что окончательный план лечения был установлен вне клуба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!