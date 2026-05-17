Девушка-боец, похудевшая на 45 кг, заработала $1 млн за 17-секундый поединок, который проиграла. Видео

Ронда Роузи победила Джину Карано в выставочном поединке смешанных единоборств (MMA) всего за 17 секунд. Несмотря на поражение, Карано получила гонорар в размере одного миллиона долларов за возвращение в клетку спустя 17 лет. Гонорар победительницы составил $2.2 млн.

Видео дня

Бой состоялся на турнире Most Valuable Promotions в Инглвуде. Роузи сразу перевела соперницу в партер и провела фирменный болевой прием на руку, после которого Карано сдалась.

После поединка Роузи заявила, что именно Карано когда-то вдохновила ее заняться смешанными единоборствами.

"Джина привела меня в MMA, и только она могла вернуть меня в MMA. Она мой герой. Ты изменила мой мир, а мы изменили весь мир", – сказала Роузи.

44-летняя Карано вернулась в спорт после длительного перерыва. Для подготовки к бою бывшая звезда Strikeforce похудела примерно на 45 килограммов. Ранее она рассказывала, что пережила тяжелый период после увольнения из сериала "Мандалорец" и судебного конфликта с Disney.

После поражения Карано призналась, что рассчитывала провести в клетке больше времени.

"Я хотела, чтобы это длилось дольше. Попасть в клетку уже было победой. Сразиться с легендой тоже было победой", – отметила Карано.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!