Знаменитая девушка-боец сбросила 45 кг ради вожделенного боя и показала последствия. Фото и видео

Джина Карано, которую называли "лицом женского смешанных единоборств (ММА)", рассказала о масштабном похудении перед возвращением в клетку ради поединка с Рондой Роузи. 44-летняя звезда сериала "Мандалорец" сообщила, что за полтора года сбросила около 45 килограммов и сумела пройти взвешивание перед боем в Лос-Анджелесе.

По словам Карано, в сентябре 2024 года у нее диагностировали преддиабет, а также возникли проблемы даже с обычной ходьбой. Боец заявила, что подготовка к поединку с Раузи стала для нее главной мотивацией вернуться в форму и снова стать спортсменкой.

"С сентября 2024 года по сегодняшний день, 15 мая 2026 года, я сбросила 100 фунтов. Мне тяжело об этом говорить, но я решила поделиться, потому что работала над этим каждую неделю больше полутора лет. Это не произошло за одну ночь", – написала Карано в соцсетях, похваставшись последствиями похудения.

Также она поблагодарила Ронду Раузи за терпение во время подготовки к бою.

"Я была в состоянии преддиабета, мне было тяжело просто ходить. С тех пор я возвращала себя к жизни спортсмена. Это было очень тяжело. Спасибо Ронде, которая терпеливо ждала, пока я сброшу этот вес, и дала мне цель", – отметила Карано.

16 мая Карано и Роузи проведут главный бой турнира MVP MMA в Intuit Dome в Лос-Анджелесе. Для Карано это станет одним из самых громких возвращений в женском ММА после многолетнего перерыва.

Как сообщал OBOZ.UA, Карано, которая сыграла роль Кары Дюн в "Мандалорце", в феврале 2021-го была уволена из проекта. Она разместила фото, сделанное во время еврейского погрома во Львове в 1941 году.

