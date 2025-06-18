Международная федерации хоккея (IIHF) отказалась поздравлять россиян с победой в розыгрыше Кубка Стэнли. В организации отреагировали на завоевание престижнейшего трофея "Флоридой Пантерс" плакатом в социальных сетях, на котором отсутствуют представители РФ – вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

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Публикация IIHF вызвала настоящий поток желчи в стране-агрессорке. Так бывший вице‑президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" набросился с отборными оскорблениями в адрес федерации, продемонстрировав настоящее лицо россиян.

"Это уже не новость, что они так себя ведут. С другой стороны, это показывает, что они просто дебилы. Ну, а как еще их назвать? Из них брызжет злоба, и зависть застилает глаза. Нам надо только смеяться над такими поступками, улыбаясь им в лицо. Поздравить российских хоккеистов с Кубком Стэнли не можете нормально. Идиоты конченые", – сказал Величкин.

В свою очередь двукратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов сделал вид, что его совсем не задели действия IIHF, также не забыв ее оскорбить.

"Это очередной раз говорит о том, что это не международная федерация хоккея, а какая‑то промокашка спортивная. Как можно не поздравить, вычеркнуть людей из того, что они добились успеха? Даже уже смешно это все комментировать", – сказал приспешник диктаторского режима Владимира Путина.

Как сообщал OBOZ.UA, европейский офис Национальной хоккейной лиги (НХЛ) довел россиян до истерики, вырезав из речи Александра Овечкина слово "русские".

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