Давний соперник: 'Динамо' узнало, с кем стартует в новом розыгрыше Лиги чемпионов

Киевское "Динамо", которое выиграло золотые медали Премьер-лиги, начнет свои выступления в новом розыгрыше Лиги чемпионов со второго квалификационного раунда. Наше команде нужно преодолеть три этапа, чтобы впервые в своей истории сыграть в обновленном основном розыгрыше турнира.

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По итогам жеребьевки 18 июня, "бело-синие" узнали, что их первыми соперниками в еврокубковом сезоне станет победитель пары "Жальгирис" (Вильнюс, Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта). Эти команды проведут поединки первого квалификационного раунда ЛЧ 202526 8 и 15 июля.

Киевляне, как сеянный коллектив, свою первую встречу против литовцев или мальтийцев проведут на выезде 22/23 июля. А через неделю примут соперника на стадионе "Арена Люблин" в Польше. Эти поединки станут первым официальными для подопечных Александра Шовковского в новом сезоне.

Отметим, что литовцы уже сыграли 15 туров нового розыгрыша национального чемпионата. "Жальгирис" набрал 31 очко и делит лидерство с "Хегельманном".

Команда из Вильнюса имеет богатую историю противостояния с динамовцам. В чемпионате СССР они провели 20 матчей, из которых ровно половину выиграли киевляне.

В сезоне 1999/2000 соперники также играли на этапе второй квалификации Лиги чемпионов – украинцы выиграли обе игры с общим счетом 3:0. С представителями Мальты "Динамо" никогда не пересекались.

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект дал прогноз на результаты киевского "Динамо" в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

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