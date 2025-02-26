Давление и манипуляции: в ВР резко осудили МОК, который пытается подыграть России

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта выступил с критикой в адрес Международного олимпийского комитета (МОК), который призвал федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к своим соревнованиям. Наши функционеры отметили, что такие действия нарушают моральные ценности.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении комитета в его Telegram-канале. Отмечается, что МОК оказывает давление на Международный союз биатлонистов (IBU) и Международную федерацию лыжных гонок и сноуборда (FIS), которые последовательно соблюдают санкции в отношении страны-агрессора.

"Члены комитета решительно осуждают это давление со стороны МОК. Представителям стран-агрессорок не место на международной арене! Призываем FIS, IBU и все международные спортивные федерации не поддаваться на манипуляции и сохранять твердую позицию по отстранению россиян и беларусов от соревнований. Спорт должен оставаться вне политики, но не вне морали! Россия и Беларусь ведут захватническую войну против Украины, убивают мирных жителей, разрушают города и лишают украинских спортсменов возможности тренироваться и выступать", – отмечается в заявлении.

Отметим, что недавно участники Кубка мира по лыжным гонкам устроили бунт против россиян, выступив с осуждением их возвращение в турнир.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) изменил свой устав, исключив из состава организации представителей так называемых "ЛНР", "ДНР", а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!