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Дарью Белодед исключили из состава сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,3 т.
Дарью Белодед исключили из состава сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед не попала в состав сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в Черногории с 23 по 27 апреля. Международная федерация дзюдо опубликовала заявку нашей национальной команды, где нет фамилии 24-летней киевлянки.

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В состав сборной вошли: Артём Лесюк (60 кг), Назар Висков (66 кг), Саид-Магомед Халидов (73 кг), Владислав Колобов (81 кг), Анастасия Антипина (63 кг), Анна Олейник-Корнийко и Ольга Цимко (70 кг), Юлия Курченко (78 кг), Руслана Булавина и Кристина Гоман (свыше 78 кг), Антон Савицкий (100 кг), Яков Хаммо и Евгений Балевский (свыше 100 кг).

Дарью Белодед исключили из состава сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дарья Белодед дебютировала в футболе на профессиональном уровне. 24-летняя киевлянка впервые вышла на поле в составе "Металлиста-1925" в матче высшей лиги чемпионата Украины среди женщин.

Дарью Белодед исключили из состава сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо

На поле она провела около трёх минут, имела шанс забить гол, но осталась недовольна собой – сработал чемпионский характер.

В послематчевом комментарии Белодед поблагодарила команду за поддержку и отметила, что футбол дал ей новый командный опыт, в отличие от индивидуального дзюдо. При этом она подчеркнула: переход в футбол – временный: "Нет, дзюдо не в прошлом, не беспокойтесь".

Дарью Белодед исключили из состава сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо

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