Дарью Белодед исключили из состава сборной Украины на чемпионат Европы по дзюдо

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед не попала в состав сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в Черногории с 23 по 27 апреля. Международная федерация дзюдо опубликовала заявку нашей национальной команды, где нет фамилии 24-летней киевлянки.

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В состав сборной вошли: Артём Лесюк (60 кг), Назар Висков (66 кг), Саид-Магомед Халидов (73 кг), Владислав Колобов (81 кг), Анастасия Антипина (63 кг), Анна Олейник-Корнийко и Ольга Цимко (70 кг), Юлия Курченко (78 кг), Руслана Булавина и Кристина Гоман (свыше 78 кг), Антон Савицкий (100 кг), Яков Хаммо и Евгений Балевский (свыше 100 кг).

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Дарья Белодед дебютировала в футболе на профессиональном уровне. 24-летняя киевлянка впервые вышла на поле в составе "Металлиста-1925" в матче высшей лиги чемпионата Украины среди женщин.

На поле она провела около трёх минут, имела шанс забить гол, но осталась недовольна собой – сработал чемпионский характер.

В послематчевом комментарии Белодед поблагодарила команду за поддержку и отметила, что футбол дал ей новый командный опыт, в отличие от индивидуального дзюдо. При этом она подчеркнула: переход в футбол – временный: "Нет, дзюдо не в прошлом, не беспокойтесь".

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