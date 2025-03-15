Дарья Белодед официально стала игроком футбольного клуба. Фотофакт

Знаменитая украинская дзюдоистка Дарья Белодед официально стала игроком женской команды "Металлиста 1925". Чемпионка мира, Европы и призерка Олимпийских игр ранее была амбассадором клуба, но теперь решила подписала полноценный контракт игрока и вскоре присоединится к тренировочному процессу.

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"Ее переход в профессиональный футбол – не только громкое событие, но и шаг к популяризации женского футбола в Украине", – говорится в сообщении пресс-службы харьковчан.

В клубе уверены, что 24-летняя киевлянка сможет внести вклад в команду не только благодаря своему чемпионскому менталитету, но и непосредственно на поле.

"Для меня это новый вызов! Я люблю пробовать что-то новое, ставить перед собой цели, осваивать новые виды спорта. Конечно, девочки в команде играют в футбол всю жизнь, а я – нет. Но с детства мне нравился этот вид спорта, иногда мы даже играли в футбол на сборах по дзюдо. Теперь я хочу испытать себя в профессиональном футболе и обещаю выкладываться на тренировках", – поделилась эмоциями Билодид.

Спортсменка также рассказала, что дзюдоисты играют в "борцовский футбол", где можно толкаться, сбивать соперника и даже использовать броски через бедро. Однако пообещала, что в официальных матчах таких приемов не будет.

Генеральный директор клуба Антон Иванов подчеркнул, что подписанием дзюдоистки "Металлист 1925" решает сразу две задачи – привлекает внимание к женскому футболу и получает спортсменку с опытом выступлений на высочайшем уровне.

В клубе понимают, что у нее плотный график в дзюдо, поэтому будут подстраиваться под ее возможности. Однако уже весной болельщики смогут увидеть Дарью Белодед в матчах за "Металлист 1925".

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