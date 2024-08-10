Дачу разграбили россияне, мама не выдержала: наша звезда брейкинга живет в США, выступает за Украину и объясняет, в чем фишка уличных танцев

9 августа в сердце Парижа, на роскошной площади Конкорд, брейкинг громко дебютировал на Олимпийских играх, а вместе с ним и две украинские би-герл – Екатерина "Kate" Павленко и Анна "Stefani" Пономаренко. К сожалению, несмотря на свой опыт и серебряную медаль Европейских игр-2023, Анно в драматической борьбе не вышла в четвертьфинал, а Kate из-за нервов и усталости запуталась в 1/4-й.

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Тем не менее, был явно виден потенциал наших девушек, делавших свои первые шаги в уличных танцах в Харькове. А сейчас они живут за границей, где значительно популярнее, чем в Украине.

Екатерина призналась, что Олимпийские игры – это что-то просто нереальное: "Это большой спорт, просто, если можно так выразиться, жир всего спорта там. То есть лучшие атлеты, лучшие в своем деле. И я думаю: вау, я тоже лучше, это просто супер. Еще мы взяли две лицензии из двух возможных для би-герлс – это просто супервышка".

Но так получилось, что две украинки попали в одну группу, набрали одинаковое количество очков в батлах – по 4, однако по голосам судей Павленко стала первой в квартете, а Стефани третьей и не смогла пройти дальше.

"Я бы не хотела с ней драться, я просто даже не могла себя настроить так, что я сейчас буду ее там уничтожать. Ну, мне тяжело, потому что мы обе из Харькова и прошли такой трудный путь, и просто бросаться друг на друга. .. Обычно я бросаюсь, а на нее было тяжело", – призналась украинка.

"Я себя не настраивала, чтобы потом разочаровываться. Потому что я, например, увидела, что у меня есть прогресс. И просто быть здесь, быть благодарной за такую возможность – для меня это победа. Хотя, конечно, хотелось выиграть медаль, пройти на подиум ", – сказала Kate.

К сожалению, четвертьфинал у Кейт пошел не по плану: "Перепутала, сделала вместо второго раунда третий, которым хотела заканчивать батл. И потом у меня просто вообще сбилась программа. Я не смогла вспомнить, что делать. Я там пыталась вспомнить, обратиться за помощью тренера , но он показывает мне те движения, которые я уже сделала. Короче, просто, знаете, бывает такое, просто не получается. Понадеялся на тренера, и он там немного что-то затупил".

Надо сказать, что интерес к брейкингу в Париже был огромен, арена на площади "Конкорд" просто не могла вместить всех желающих. И это может быть первым намеком на то, что бывшие уличные танцы вошли в олимпийскую программу серьезно и надолго. Хотя обычному зрителю трудно разобраться в критериях оценивания и слышишь разочарованный зев, когда как спортсмен делает какие-то зрелищные трюки, но проигрывает.

"У брейкинга есть пять критериев оценивания: техника, оригинальность, музыкальность, исполнение и словарь. Словарь – это насколько много движений ты имеешь. У судей есть такие фейдеры, они смотрят, что по технике, кто падает, кто нет, какие углы , какие движения. Это не обязательно должны быть большие павер-мувы. Если девушка делает павер-мув, павер-мув, а потом падает – это не считается, нужно все выполнять хорошо", – объяснила Екатерина.

"Просто думала, что у меня будут сильные движения, музыкальность, оригинальность и техника. В технике немного лажала, но продолжала. Думала, что смогу взять три критерия и победить. Но немного не хватило настройки. Было как-то очень мало времени. Я пришла, намазала плечи и пошла танцевать снова. Как-то немножко не выдохнула. Хотя это все отмазки, ведь другие девушки смогли", – добавила украинка.

Для Павленко брейкинг – это лучший вид спорта: "Вообще круто, что урбан-культуры добавляют к Олимпиаде. Мне, например, не совсем понятно, как виды, где ты делаешь одну и ту же всю жизнь. Не то, что я говорю что-то плохое Я думаю, что это круто – показывать, что можно заниматься уличной культурой, при этом быть здоровым, подкачаным, правильно питаться и оставаться современным. ".

По словам украинки, в брейкинге можно классно раскрыться и проявлять себя, здесь нет предела, мол, я выиграл медали и завершаю карьеру: "Ты можешь всегда этим заниматься. Хотя сейчас очень много маленьких девушек, по 15–16 лет, но была еще японка 41 год. И круто, что мы отберемся на Олимпиаду и можем с ними конкурировать".

Кстати, заранее брейкеры не знают музыку, под которую им придется батлить: "Но мы все слушали когда-то эту музыку, где мы ее слышали. Это не так, что нам вальс какой-то включили. А есть такие, просто игнорируют музыку. Им все равно . Они просто делают свою хореографию, которой их научили".

Хотя Екатерина сама из Харькова, еще до полномасштабного вторжения РФ она уехала в США, где брейкинг гораздо более популярен и у нее есть больше возможностей. Но в родной город девушка наведывалась год назад – в июне 2023-го.

"Мы с мамой ездили в Харьков на машине из Чехии. Просто посмотреть, что там у нас в квартире. Оказалось, что в квартире вылетели окна дачу размарадерили. Она была в оккупации где-то первые два-три дня. Но, честно, я почему-то даже зарядилась, когда я туда приехала. Просто увидеть свой дом, своих родных, своих друзей.

"Я еще уезжала, когда не было войны. Я очень люблю Харьков. И было просто очень больно на это смотреть. И еще на то, что люди к этому привыкли. Это прям очень и очень грустно. Но держатся. Харьков – железобетон. Я просто увлекаюсь этими людьми, которые там остались и живут, и не дают городу погибнуть.

"А так, я не часто езжу домой, потому что этот и 2023 год были полностью посвящены Олимпиаде, поэтому было очень много поездок. Но сейчас все уже немного идет на убыль и, я думаю, что мы съездим еще, посмотрим, что там.

Родители и родные Екатерины покидали дом по очереди: "Думаю, что не все могут выдержать. У каждого разная психика. И мама моя сказала, что я уже просто не могу этого слушать сирены".

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