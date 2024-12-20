'Чтобы срок был меньше': Ребров впервые отреагировал на допинг-скандал с Мудриком

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил поддержку полузащитнику лондонского "Челси" Михаила Мудрика, которому угрожает дисквалификация. 23-летний левый вингер подозревается в употреблении запрещенных веществ, а именно милдроната (мельдония).

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В интервью порталу Tribuna.com Ребров отметил, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) внимательно следит за развитием ситуации вокруг Мудрика. Наставник "сине-желтых" отметил, что высоко оценивает Михаила, рассчитывает на него в самом ближайшем будущем.

"Я общался с ним. Для нас каждый игрок очень важен, и Михаил очень расстроен этим. Не хочу вдаваться в подробности. сейчас ничего нет официального. Наша позиция: мы будем поддерживать игрока, бороться за него. И я только желаю Михаилу терпения, чтобы он действительно понимал, что мы его поддерживаем и сделаем все, чтобы этот срок был как можно меньше, потому что это очень важный игрок для сборной Украины. Еще раз говорю – для нас очень важен каждый игрок сборной Украины", – сказал Ребров.

Отметим, что Мудрик уже отстранен от матчей и тренировок "Челси". Кроме того, стало известно, могут ли дисквалифицировать сборную Украины за участие Михаила в поединках Лиги наций.

Как сообщал OBOZ.UA, в России назвали допинговый скандал вокруг Михаила Мудрика "ответом всем" и "лицемерием мирового масштаба".

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