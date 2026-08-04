"Что у них было в голове?" Сборная России опозорились с победой на ЧЕ, вызвав возмущение соперниц

Сборная России по синхронному плаванию отметилась скандальной выходкой на чемпионате Европы по водным видам спорта, который в эти дни проходит в Париже. Представителей страны-агрессорки обвинили в краже целого фрагмента программы у одних из конкуренток, что помогло им добыть золотые медали соревнований.

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С соответствующим заявлением на своей странице в социальной сети Instagram выступила синхронистка сборной Испании Алиса Ожогина. "Фурия роха" стала второй в произвольной программе, однако, по словам уроженки Москвы, которая росла в Севилье, россияне полностью нарушили фейр-плей.

"Сегодня у меня нет слов… Мне очень хотелось бы спросить их, что творилось у них в голове, когда они принимали это решение. Неужели золотая медаль настолько ценна, что не имеет значения, каким способом выиграна? Копировать у страны, которая обычно ниже вас? Это что, правильный путь? Украсть чужую идею? Я очень надеюсь, что они переосмыслят ситуацию и поймут, что сделанное ими нельзя назвать ни справедливым, ни этичным, ни достойным того, чтобы праздновать или считать настоящей победой", – написала Ожогина.

Отметим, что испанки уступили сборной страны-агрессорки всего 2,7 балла. Третье место заняла команда Италии. При этом россияне выступают на турнире в столице Франции в так называемом нейтральном статусе, а их результаты не учитываются в медальном зачете.

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