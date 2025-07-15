Таких изменений на тренерских мостиках Украинской Премьер-лиги, как перед 35-м чемпионатом, я не припоминаю. О некоторых из них – в этом материале.

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"Динамо" – чемпион Украины

После заключительного матча 34-го чемпионата Украины "Динамо" – "Колос" на торжественной церемонии вручения киевлянам золотых медалей свою награду получил главный тренер команды чемпионов Александр Шовковский. Теперь в коллекции в прошлом знаменитого вратаря 15 золотых медалей – 14 он завоевал, будучи в свое время игроком, и вот первое "золото" в качестве тренера. Надеемся, продолжение следует.

"Александрия" – серебряный призер

Проработав в "Александрии" три года и приведя команду к серебряным медалям, главный тренер Руслан Ротань ее покинул. Были у него для этого причины. Вместе с Ротанем ушли в житомирское "Полесье" и его помощники. Команду же возглавил 33-летний Кирилл Нестеренко. Опыта работы у него нет, и будет ему сложно, поскольку много игроков покинули "Александрию", в том числе и многие лидеры.

"Шахтер" – бронзовый призер

Дончан возглавил 39-й тренер в истории клуба. Им стал 38-летний турецкий специалист Арда Туран. До перехода в "Шахтер" он возглавлял клуб "Эюпспор", занявший шестое место в чемпионате Турции. Среди его трансферных пожеланий – приглашение в "Шахтер" нескольких ведущих турецких игроков. По информации турецких СМИ, ежегодная зарплата нового главного тренера "горняков" составит 2 млн евро в год. Это намного больше, чем у предыдущего наставника "Шахтера" – боснийца Марино Пушича. Начиная с 2002 года, дончан возглавляли исключительно иностранные специалисты. Арда Туран – 11-й в этом списке.

"Полесье" – 4-е место

Житомирскую команду, которая завоевала право побороться за место в основном этапе Лиги конференций, возглавил, как вы знаете, Руслан Ротань, заменив предыдущего наставника – Имада Ашура. Контракт Ротань подписал на три года. По сообщению источника "ТаТоТаке", в новом клубе Руслан Петрович будет зарабатывать 500 тысяч евро в год. У наставника обширные планы, которые он с новой командой постарается осуществить.

"Кривбасс" – 5-е место

Юрий Вернидуб ушел из команды. На его место пришел нидерландский специалист, 55-летний Патрик ван Леувен, с которым подписан трехлетний контракт. В свое время Патрик ван Леувен возглавлял "Шахтер" и луганскую "Зарю". До мая этого года он был главным тренером харковского "Металлиста 1925", который, победив в стыковых матчах "Левый Берег", вернулся в УПЛ.

"Заря" – 7-е место

Главный тренер Младен Бартулович покинул клуб. В него вернулся 55-летний Виктор Скрипник, который возглавлял луганскую команду с 2019-го по 2022-й год, дважды приводя своих подопечных к "бронзе" чемпионата Украины и выступлению в еврокубках.

"Рух" – 8-е место

Главный тренер львовян, 51-летний Виталий Пономарев, вместе с помощниками попрощался с командой. Под его руководством "руховцы" провели 77 матчей (26 побед, 30 ничьих, 21 поражение). Свою тренерскую карьеру Пономарев решил продолжить с черкасским ЛНЗ, контракт подписан на два года. К слову, у ЛНЗ в сезоне 2024/2025 сменились два главных тренера. Начали его черкащане под руководством испанца Андреса Карраско, которого зимой сменил Роман Григорчук, уволенный сразу после окончания чемпионата. "Рух" же возглавил 37-летний Иван Федык.

"Оболонь" – 11-е место

По согласию сторон главный тренер клуба Сергей Шищенко покинул команду, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Антоненко.