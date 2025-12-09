Что с 'Арсеналом', несколько демо-финалов, как будет спасаться 'Бенфика'? Анонс топовых матчей 6-го тура ЛЧ

Сегодня начинается 6 тур Лиги чемпионов. Обостряется борьба за первую восьмерку, которая дает прямую квалификацию, а команды-лидеры могут уже сегодня в ней закрепляться. Какие же матчи посмотреть, чтобы прочувствовать весь нерв соревнований? OBOZ.UA анонсирует главные игры этой недели.

"Брюгге" - "Арсенал": канониры посыпались?

Позиции в чемпионате: 3 место Лиги Жупиле - 1 место АПЛ

Очные встречи: не пересекались

Единственная команда ЛЧ, которая до сих пор идет без поражений и с единственным пропущенным мячом. Теневой лидер турнира со средними показателями (владение, удары, точность пасов, верховая борьба). Все это про "Арсенал". Помогает первой позиции общей таблицы худшая дисциплина - 13 желтых на 5 игр. Но в последних играх лондонский клуб сдает, особенно эта тенденция заметна в АПЛ. Если так пойдет и в Лиге чемпионов, то разочарование не заставит себя ждать. Неужели классическая история, когда канониры сыпятся в декабре и теряют все свои приобретенные преимущества снова повторяется? Артета уже столько лет у руля, но так и не научился преодолевать декабрьский кризис. Что может предложить "Брюгге"? Скитания в центре поля и удары из пределов штрафной, по этому показателю они топят как "Бавария". А теперь маленький нюанс: текущая непобедимая серия "Арсенала" возвращает нас в далекий 2006-й год, когда они так же начали групповой этап. Помните, что было дальше? Финал ЛЧ. Думается, такая мотивация будет более уместной для Артеты и команды.

"Бенфика" - "Наполи": Судаков и Трубин в игре?

Позиции в чемпионате: 3 место Примейры - 1 место Серии А

Очные встречи: 2 (0 побед "Бенфики" - 0 ничьих - 2 победы "Наполи")

Последняя игра: 1:2, групповой этап 15/16

"Бенфика" все еще имеет большой интерес со стороны украинских фанатов из-за двух наших соотечественников. В последнее время оба сталкиваются с полярным отношением от тренера - Моуринью уничтожает Трубина и легкомысленно высказывается о Судакове. Болельщики лиссабонцев пока не определились с позицией. 6-й тур Лиги чемпионов подготовил для них "Наполи": в очных встречах итальянцы сильнее, а УЕФА приводит цифры, что неаполитанцы доминируют над португальцами 5 игр подряд, независимо от названия команды. Разошелся и Мактоминей, положивший 3 мяча в трех последних матчах ЛЧ. Полузащитник только вчера отметил 29 лет и готов праздновать очередным голом. В защиту украинизированного клуба следует сказать, что орлы проиграли лишь 2 из последних 8 еврокубковых матчей против итальянцев при трех победах. На этом аргументы... заканчиваются, потому что домашнее поле несчастливое для португальцев: в еврокубках выигран лишь 1 (!) матч из 12. В таких условиях кажется, что стартовое место обеспечено и Трубину, и Судакову. Но украинскому голкиперу надо приложить сверхусилия, чтобы остаться в команде, потому что для него готовят билет на выход. Сухие ворота станут двойным бонусом, ведь одновременно подарят команде надежду на место, ближе к зоне плей-офф. Пока они аж 30-е.

"Реал" - "Манчестер Сити": главная игра сезона. Снова

Позиции в чемпионате: 2 место Ла Лиги - 2 место АПЛ

Очные встречи: 14 (6-4-4)

Последняя игра: 3:1, промежуточная стадия Этапа лиги 24/25

5 лет подряд эта пара - обязательная для Лиги чемпионов. Что интересно, это их первая встреча на уровне группы аж с 2012-го. Сейчас сильнее выглядят мадридцы: поражение от "Ливерпуля" в 4 туре остается для них единственным за последние 14 игр Этапа лиги. Тогда как "Манчестер Сити" потерял очки против "Монако" и проиграл "Байеру". Но не сказать, что горожане от того поражения расстроились: на поле были неосновные игроки, Гвардиола проверил ближайший резерв и сохранил всех до главного матча группы. Главной изюминкой игры станет мини-репетиция Чемпионата мира, ведь встретятся две праймовые машины. Холанд и Мбаппе сыграют между собой на Мундиале следующим летом, завтра их задача - выдать лучшую игру на клубном уровне. С одной стороны норвежец, положивший испанцам 9 голов в девяти предыдущих матчах ЛЧ. С другой француз, у которого 9 мячей, уже личный рекорд в ЛЧ, а турнир только выходит на прямую. После этого всего понятно: шоу в Мадриде будет высшего сорта.

"Интер" - "Ливерпуль": не главная игра, но интриги хватает

Позиции в чемпионате: 2 место Серии А - 9 место АПЛ

Очные встречи: 6 (2-0-4)

Последняя игра: 0:1, плей-офф 21/22

Сегодняшняя встреча обещает противостояние двух совершенно разных команд. Статистика говорит так: "Интер" выиграл четыре последних домашних матча группы ЛЧ, а беспроигрышная домашняя серия в элитном турнире достигла 18 игр. "Ливерпуль" тоже выиграл 5 из 6 последних еврокубковых игр против итальянцев на групповой стадии. Но кризис англичан стал опасным: после падения в АПЛ (из-за которого их сравнивают с киевским "Динамо"), еще больше поссорились Салах и Слот. Суперзвезда может сегодня провести последний матч в ЛЧ за мерсисайдцев, а затем и вообще покинуть клуб. В противовес следует сказать, что миланцы оставили позади всех лёгких соперников, собрав с ними максимум очков. Теперь пошли сложные, проверка от "Атлетико" не удалась. Змеи ставят всё на Лаутаро Мартинеса: в последнее время он очень любит забивать всем на домашней арене. На кого опираться в "Ливерпуле" не знают даже в самом клубе, а фанаты в отчаянии от того, как тренер выбирает стартовый состав. В таблице между ними всего 3 очка, но по местам это аж 9 позиций. Победа жизненно важна для обоих, чтобы перед сложным зимним периодом иметь незначительное отставание от преимущества в ЛЧ.

"Ювентус" - "Пафос": кто на вылет?

Позиции в чемпионате: 7 место Серии А - 1 место Лиги Кипра

Очные встречи: не пересекались

Такая пара точно не привлекла бы нашего внимания, если бы не обстоятельства в таблице: "Ювентус" идет 22-м, "Пафос" - сосед на 24-й строчке. Оба в зоне плей-офф и у них по 6 очков. Такого противостояния между одним из самых титулованных клубов Европы и отчаянным дебютантом ЛЧ мы точно не ожидали в начале Этапа лиги, но по примеру прошлого сезона - к этому стоило готовиться. Киприоты завелись: после двух нулевых ничьих и разгрома от "Баварии", они добыли первую победу в Лиге чемпионов над "Вильярреалом" и, кажется, заряжены на еще одну завтра. Исторически туринцам везет против команд из Кипра - только выигрывают. Но держим в голове, что итальянцы в этом сезоне постоянно пропускают в групповых матчах, еще и первыми. А их следующему сопернику везет с голами - 4 взятия ворот при всего 15-ти ударах в створ за 5 игр! Интересно, сколько опыта пришло от Давида Луиса, который в свои 38 решил перепройти футбол и покорить ЛЧ с новым клубом. С другой стороны, именно в этом матче "Ювентус" должен спасать имя, ибо итальянский гранд зачем-то назвал величественными 3 очка камбека против "Буде". Для Спалетти наследство Тудора стало тяжёлым вызовом, а сам коуч жалуется, что его клуб сейчас предсказуем для любого. Потому в этой игре ЛЧ мы анонсируем не статистику или иные факторы. Это исключительно проверка: насколько "Пафос" готов кусаться на чужой арене и насколько новый тренер Юве способен держать удар амбициями других.