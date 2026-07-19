ЧМ-2026. Месси прервал тренировку, увидев Пуйоля. Видео их встречи собрало 8 млн просмотров за сутки

Лионель Месси во время тренировки сборной Аргентины на чемпионате мира неожиданно увидел возле поля Карлеса Пуйоля. Видео встречи бывших партнеров по "Барселоне" быстро стало одним из самых популярных роликов турнира и за первые сутки набрало более 8 миллионов просмотров в соцсетях.

Видео дня

Эпизод произошел на разминке перед полуфиналом против команді Англии. Заметив Пуйоля на бровке, Месси оставил мяч и направился к бывшему капитану "Барселоны". Футболисты тепло обнялись и несколько минут общались у кромки поля.

Кадры встречи быстро разошлись по спортивным пабликам и медиа по всему миру. В комментариях болельщики вспоминали период совместных выступлений Месси и Пуйоля за каталонский клуб, с которым они выиграли множество титулов, включая два требла.

Пуйоль прибыл на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике в качестве почетного гостя и эксперта. Испанец решил лично поддержать Месси перед решающими матчами турнира.

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