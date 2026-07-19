ЧМ-2026. Месси прервал тренировку, увидев Пуйоля. Видео их встречи собрало 8 млн просмотров за сутки
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Лионель Месси во время тренировки сборной Аргентины на чемпионате мира неожиданно увидел возле поля Карлеса Пуйоля. Видео встречи бывших партнеров по "Барселоне" быстро стало одним из самых популярных роликов турнира и за первые сутки набрало более 8 миллионов просмотров в соцсетях.
Эпизод произошел на разминке перед полуфиналом против команді Англии. Заметив Пуйоля на бровке, Месси оставил мяч и направился к бывшему капитану "Барселоны". Футболисты тепло обнялись и несколько минут общались у кромки поля.
Кадры встречи быстро разошлись по спортивным пабликам и медиа по всему миру. В комментариях болельщики вспоминали период совместных выступлений Месси и Пуйоля за каталонский клуб, с которым они выиграли множество титулов, включая два требла.
Пуйоль прибыл на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике в качестве почетного гостя и эксперта. Испанец решил лично поддержать Месси перед решающими матчами турнира.
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