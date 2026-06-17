В матче Португалия – Конго случилась самая громкая сенсация ЧМ-2026. Видео

Сборная Португалии по футболу не смогла удержать преимущество в матче чемпионата мира-2026 против ДР Конго. Команда Роберто Мартинеса быстро вышла вперед, однако пропустила перед самым перерывом и во втором тайме так и не сумела дожать соперника.

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Перед игрой все букмекеры однозначно отдавали преимущество европейцам.

Португальцы активно начали встречу и уже на 6-й минуте открыли счет. После подачи Педру Нету точный удар головой нанес Жоау Невеш, отправивший мяч в верхний угол ворот – 1:0.

После забитого гола европейцы полностью завладели инициативой и контролировали мяч более 80% времени. Опасные моменты возникали у Бруну Фернандеша, Педру Нету и Криштиану Роналду, однако увеличить преимущество фаворитам не удалось.

Конголезцы редко подходили к чужим воротам, но свои шансы искали в быстрых атаках. Наиболее опасным моментом до перерыва стал удар Йоана Висса, который прошел рядом со штангой. Уже в компенсированное время африканская команда добилась своего. После углового Артур Масуаку выполнил подачу в штрафную, а Висса с близкого расстояния пробил под перекладину и сравнял счет – 1:1.

Во втором тайме Португалия вновь захватила инициативу. На 55-й минуте Жоау Канселу даже отправил мяч в сетку, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Вскоре ДР Конго едва не вышла вперед, когда Седрик Бакамбу попал в штангу после передачи партнеров.

Концовка встречи прошла под давлением португальцев. Роналду не реализовал хороший момент после передачи Франсишку Консейсау, затем защитники заблокировали еще один удар капитана. Уже в компенсированное время Бруну Фернандеш мог принести своей команде победу, но из выгодной позиции пробил рядом со штангой.

Как сообщал OBOZ.UA, гол, который забил Висса, стал первым для его команды в истории выступлений на чемпионатах мира.

К тому же, этот матч стал историческим и для соперника: Криштиану Роналду вышел в старте Португалии и стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира (41 год и 132 дня).

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