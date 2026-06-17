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В матче Португалия – Конго случилась самая громкая сенсация ЧМ-2026. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,8 т.
Криштиану Роналду вошел в историю, но забить гол не смог
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Сборная Португалии по футболу не смогла удержать преимущество в матче чемпионата мира-2026 против ДР Конго. Команда Роберто Мартинеса быстро вышла вперед, однако пропустила перед самым перерывом и во втором тайме так и не сумела дожать соперника.

Перед игрой все букмекеры однозначно отдавали преимущество европейцам. 

Прогноз букмекеров на матч Португалия - Конго

Португальцы активно начали встречу и уже на 6-й минуте открыли счет. После подачи Педру Нету точный удар головой нанес Жоау Невеш, отправивший мяч в верхний угол ворот – 1:0.

После забитого гола европейцы полностью завладели инициативой и контролировали мяч более 80% времени. Опасные моменты возникали у Бруну Фернандеша, Педру Нету и Криштиану Роналду, однако увеличить преимущество фаворитам не удалось.

Конголезцы редко подходили к чужим воротам, но свои шансы искали в быстрых атаках. Наиболее опасным моментом до перерыва стал удар Йоана Висса, который прошел рядом со штангой. Уже в компенсированное время африканская команда добилась своего. После углового Артур Масуаку выполнил подачу в штрафную, а Висса с близкого расстояния пробил под перекладину и сравнял счет – 1:1.

Во втором тайме Португалия вновь захватила инициативу. На 55-й минуте Жоау Канселу даже отправил мяч в сетку, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда. Вскоре ДР Конго едва не вышла вперед, когда Седрик Бакамбу попал в штангу после передачи партнеров.

Концовка встречи прошла под давлением португальцев. Роналду не реализовал хороший момент после передачи Франсишку Консейсау, затем защитники заблокировали еще один удар капитана. Уже в компенсированное время Бруну Фернандеш мог принести своей команде победу, но из выгодной позиции пробил рядом со штангой.

Роналду остался без голов

Как сообщал OBOZ.UA, гол, который забил Висса, стал первым для его команды в истории выступлений на чемпионатах мира.

К тому же, этот матч стал историческим и для соперника: Криштиану Роналду вышел в старте Португалии и стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира (41 год и 132 дня).

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