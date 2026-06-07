ЧМ-2026. Группа К: расписание, календарь, во сколько матчи, результаты и турнирная таблица

С 11 июня по 19 июля стадионы США, Мексики и Канады будут принимать поединки чемпионата мира 2026 года по футболу. Впервые в истории на турнире выступят сразу 48 национальных сборных, что стало рекордным расширением первенства планеты.

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Чемпионы Европы-2016 португальцы попали в группу К. Здесь им будут противостоять команды Колумбии, Конго и дебютантов турнира Узбекистана.

Разумеется, именно европейская сборная выглядит явным фаворитом квартета. Лидер "европейских бразильцев" Криштану Роналду примет участие в своем шестом мундиале в карьере.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ К НА ЧМ-2026

17 июня, 20:00. Португалия – ДР Конго

18 июня, 05:00. Узбекистан – Колумбия

23 июня, 20:00. Португалия – Узбекистан

24 июня, 05:00. Колумбия – ДР Конго

28 июня, 02:30. Колумбия – Португалия

28 июня, 02:30. ДР Конго – Узбекистан

Для успешного преодоления группового барьера командам нужно финишировать на первых двух строчках, что дает стопроцентное право на участие в 1/16 финала. Той же цели можно достичь и с третьей позиции, однако в таком случае дальнейшая судьба сборной будет зависеть от параллельных результатов, поскольку четыре худшие третьи команды покинут первенство преждевременно.

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