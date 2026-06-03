ЧМ-2026. Группа F: календарь, расписание матчей, результаты и турнирная таблица

Главное спортивное событие четырехлетия, чемпионат мира по футболу 2026, пройдет в трех североамериканских странах – США, Мексика, Канада – с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире примут участие сразу 48 национальных сборных, которые будут разбиты на 12 групп.

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В квартете F выступят обидчики украинской команды в плей-офф квалификации к мундиалю шведы. Им будут противостоять другие представителя континента Нидерланды, а также Тунис и Япония.

Разумеется, очевидными фаворитами здесь будут "оранье", а вот "тре крунур" и азиаты поведут борьбу за вторую строчку.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ГРУППЫ F ЧМ-2026

14 июня, 23:00. Нидерланды – Япония

15 июня, 05:00. Швеция – Тунис

20 июня, 20:00. Нидерланды – Sweden

21 июня, 07:00. Тунис – Япония

26 июня, 02:00. Тунис – Нидерланды

26 июня, 02:00. Япония – Швеция

Первое и второе места этого квартета отправляются гарантированно получают место в 1/16 финала. Команда, которая займет третью строчку, будет вынуждена ждать финала группового этапа в других группах, чтобы попытаться войти в список восьми счастливчиков.

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