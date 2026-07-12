ЧМ-2026. Англия забила самый невероятный гол в истории футбола. Видео

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира 2026 года, обыграв Норвегию со счетом 2:1 после дополнительного времени. Однако главным эпизодом матча стал гол Джуда Беллингема, который был забит с помощью троса камеры-паука.

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На 45+2-й минуте норвежцы вели 1:0 благодаря необычному мячу Андреаса Шьельдерупа. Во время одной из атак Англии мяч после выноса голкипера Эрьяна Нюланна резко изменил траекторию и опустился прямо перед Эллиотом Андерсоном, который организовал результативную комбинацию. Ее завершил Беллингем, сравнявший счет перед перерывом.

После матча представители сборной Норвегии заявили, что мяч задел крепление камеры, подвешенной над полем. По мнению норвежской стороны, именно это изменило направление полета и повлияло на развитие атаки.

Главный тренер команды Столе Сольбаккен назвал эпизод неудачным для своей сборной и отметил, что мяч "упал с неба" после изменения траектории. Аналогичную позицию высказали голкипер Эрьян Нюланн и нападающий Эрлинг Холанд.

В ФИФА сообщили, что датчики в официальном мяче не зафиксировали контакта с тросом. Организация заявила, что система Connected Ball не обнаружила признаков касания, поэтому оснований для отмены гола не было.

Наставник англичан Томас Тухель поддержал выводы ФИФА и заявил, что доверяет используемой технологии.

В итоге Англия одержала победу со счетом 2:1 после дополнительного времени и вышла в полуфинал ЧМ-2026.

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