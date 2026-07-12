Членам МОК, которые сняли бан с России, посоветовали приехать в украинские города, которые обстреливают каждый день

Форвард сборной Украины по баскетболу Иван Ткаченко раскритиковал решение Международного олимпийского комитета отменить ограничения в отношении российских спортсменов. По его мнению, представителям МОК стоит лично увидеть последствия войны в украинских городах, прежде чем принимать подобные решения.

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Баскетболист отметил, что внимательно следит за обсуждением возможного возвращения российских команд на международную арену. По его словам, даже в случае допуска россиян многие сборные могут отказаться от участия в матчах против них.

"Мне кажется, представителям МОК, которые принимали это решение, стоило бы купить билеты в Киев, Запорожье, Николаев, Одессу – города, которые обстреливают каждый день. Им было бы полезно увидеть собственными глазами, в каких условиях приходится тренироваться и выступать украинским спортсменам", – заявил Ткаченко в интервью ФБУ.

Он также привел в пример Запорожье, где во время спортивных мероприятий участникам иногда приходится прерывать соревнования и спускаться в укрытия из-за воздушных тревог.

На фоне дискуссии о возможном возвращении российских и белорусских команд Федерация баскетбола Украины совместно с федерациями Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции ранее выступила с совместным заявлением относительно участия этих сборных в финальной стадии чемпионата мира FIBA 3x3 U23.

Подписанты подчеркнули, что выступление команд России и Беларуси под национальными флагами и символикой противоречит ценностям международного спорта, пока продолжается война против Украины.

Федерации также заявили, что не исключают отказ от матчей против этих сборных, если FIBA допустит их к турниру под государственной символикой.

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