'Чисто батя с дивана': 51-летний стрелок взял медаль Олимпиады-2024 и стал звездой сети

Турецкий стрелок из пневматического пистолета Юсуф Дикеч стал настоящей звездой сети после своего выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 51-летний спортсмен завоевал "серебро" соревнований и поразил всех болельщиков своим внешним видом.

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Вместо специальной экипировки, которая включает специальные очки и униформу, турок вышел на стрельбище в обычных штанах и футболке и своих естественных очках. Кроме того, все выстрелы о совершал так, как будто он находится не на Олимпийских играх, а на каком-то дворовом соревнований. Левую руку при этом Декич держал в кармане.

Любители спорта пришли в восторг от такой манеры атлета. Они сравнивают его то с хладнокровным киллером, то с Джоном Уиком, то с обычным мужчиной, который непонятно как завоевал медаль Олимпиады.

"Похоже, Турция на Олимпиаду прислала киллера. По окончанию соревнований вытер отпечатки и выбросил ствол", "Ни специальных линз, ни наушников. Ну чисто батя с дивана встал показать молодым, как это делается", "От Турции выступил обычный 51-летний батя без специальных линз и наушников, а просто в обычных очках", "Я тут гулял рядом... Дайте пострелять!", – пишут в сети.

Интересно, что Декич – отставной офицер турецкой жандармерии. Игры в Париже для него уже пятые в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, польская фехтовальщица Александра Ярецка стала настоящей героиней и у себя на родине, и в социальных сетях после матча за "бронзу" в женской командной шпаге на Олимпиаде-2024.

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