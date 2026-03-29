Чешскому голкиперу удался 'самый необычный удар в истории'. Видео собрало 1.7 млн просмотров

Вратарь футбольного клуба "Слован" (Либерец) Томаш Коубек стал героем необычного эпизода в чемпионате Чехии. После его выноса мяч покинул пределы стадиона и оказался на балконе жилого дома рядом с ареной.

Видео дня

Инцидент произошел в матче против "Богемианс 1905". Голкипер получил передачу от партнера и в одно касание мощно выбил круглый снаряд от своих ворот: тот перелетел трибуны и вылетел и попал в окно соседнего здания.

Видео момента быстро распространилось в социальных сетях и набрало около 1,7 млн просмотров. В комментариях эпизод называют "самым необычным ударом", обсуждая траекторию полета и возможные последствия.

Коубеку 33 года, он является воспитанником "Градец-Кралове" и выступает за "Слован" (Либерец), куда вернулся в 2025 году. В разные годы вратарь играл за "Спарту" (Прага), французский "Ренн" и немецкий "Аугсбург", а также привлекался в сборную Чехии, за которую провел более десяти матчей .

Среди главных достижений голкипера: победа в Кубке Франции в составе "Ренна" в сезоне-2018/19 . В текущем чемпионате Чехии он провел 26 матчей, пропустил 25 мячей и десять раз сыграл "на ноль"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!