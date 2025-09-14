Чешский тренер Властимил Петржела заявил, что европейские страны пока не готовы играть с Россией из-за крайне плохого к ней отношения. 72-летний специалист уверен, что ситуация изменится лишь после окончания войны.

"Европейские страны точно не готовы играть с Россией, здесь очень плохие настроения против России. После окончания СВО все примут Россию обратно и будут готовы играть, но не сейчас", – отметил бывший главный тренер "Зенита" в интервью Odds.ru.

Реакция российских болельщиков на слова Петржелы оказалась типичной: многие усомнились в перспективах возвращения РФ в европейский футбол. Один пользователь иронично написал, что "есть замечательная Азия, где друзья Китай, Индия, Афганистан и другие, нужно срочно переходить в азиатскую футбольную лигу".

Другие комментаторы отметили, что ожидать возвращения России преждевременно и что завершение конфликта в Украине маловероятно без капитуляции одной из сторон. Некоторые напомнили, что с Олимпиад российские спортсмены были отстранены еще до СВО, а попытки обсуждать "потери мирняка" выглядят уродливо.

Для справки: Властимил Петржела — чехословацкий и чешский футболист и тренер, родился в 1953 году в Простеёве. Игровую карьеру начал в клубах "Сокол" и "Железарни", позже выступал за "Зброёвку", "Сигму ЗТС" и "Славию" (Прага). В сборной Чехословакии провёл два матча, в том числе дебютировал на чемпионате мира 1982 года. Завершил карьеру игрока в 1985 году из-за травм, но позже сыграл несколько матчей за "Холупице".

Тренерскую карьеру Петржела строил как в Чехии, так и за границей: он руководил "Зенитом" (Санкт-Петербург), "Нефтчи" (Баку), "Викторией Жижков", "Земплином" (Словакия), "Баником" (Острава) и "Фаставом" (Злин). Среди его достижений — Кубок Чехии со "Спартой", победа во второй лиге с "Богемианс" и серебро чемпионата России с "Зенитом". В 1994 году признан тренером года в Чехии.

