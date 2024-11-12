'Черкаськи Мавпы' в концовке добыли непростую победу в Суперлиге Favbet

Во вторник, 12 ноября, в Черкссах состоялся единственный матч очередного игрового тура в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. Местные "Мавпы" выиграли в клатче у БК "Запорожье" – 68:64.

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Обе команды медленно вошли в игру: за первые 2.5 минуты они сумели набрать всего по 2 очка. Ближе к середине стартовой четверти за один эпизод два технических фола подряд получил главный тренер гостей Валерий Плеханов и покинул арену в Черкассах.

Перед этим "Мавпы" вышли вперед в счете и почти до конца первой половины лидерство не теряли. Подопечные 25-летнего тренера Дмитрия Нагорного методически увеличивали свой отрыв: на первый перерыв ушли с +8, затем наращивали преимущество до +16 очков. Запорожцы организовали камбэк и вышли вперед в счете. Но благодаря базер-битеру Игорю Климову на большой перерыв Черкаськи Мавпы отправились с лидерством в 2 очка.

После перерыва на каждое попадание хозяев соперники отвечали своими набранными очками. В начале заключительной четверти БК Запорожья снова вышел вперед, и два реализованных трехочковых броска вернули лидерство команде из Черкасс. Больше она его не теряла, хотя интрига по отношению к победителю держалась почти до финальной сирены, потому что игра была очень конкурентной.

Черкасчяне немного точнее атаковали (39%-38%) и лучше организовывали нападение (13-4 по передачам), а "зелено-белые" собрали больше подборов (53-35).

Лучшим игроком в составе победителей стал форвард Назар Холод – 16 очков + 5 подборов (РЭ: 17). Еще стоит отметить центрового Дмитрия Клебана, тоже набравшего 16 очков. В Запорожье самым результативным был американский новичок Абулрахман Бах – к 22 очкам он прибавил 5 подборов.

Напомним, из-за воздушной тревоги в Черкассах была перенесена встреча между Кривбассом и Днепром на неопределенный срок.

В пятницу, 15 ноября, Запорожье должно сыграть в гостях с БК Днепр в еще одном перенесенном матче. В этот же день стартует бабл в Ровно матчами Старый Луцк-Университет - Прикарпатье-Говерла и БК Ровно - Киев-Баскет.

Суперлига. Регулярный чемпионат

12 ноября. ПС Будивельник , Черкассы

Черкаськи Мавпы - Запорожье 68:64 (18:10, 17:23, 16:16, 17:15)

Черкаськи Мавпы: Холод 16+5 подборов, Климов 14, Агафонов 11+6 подборов + 5 передач, Марченко 4, Пирогов 2 — старт; Клебан 16, Кошеватский 5, Упырь 0, Назаренко 0

Запорожье: Бах 22+5 подборов, Хохоник 16, Кожа 4, Никитин 3+10 подборов, Николаевчук 2 — старт; Дмитренко 10+8 подборов, Новиков 3, Буц 2+5 подборов, Величко 2, Кабанов 0