'Черкаськи Мавпы' прервали серию поражений в матче Суперлиги GGBET против 'Прикарпатья-Говерлы'

"Черкаськи Мавпы" одержали победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET, одолев на домашнем паркете "Прикарпатье-Говерлу" – 81:72.

Видео дня

"Черкаськи Мавпы" получили лидерство на старте матча, развив преимущество до двузначного еще в первой четверти. Получив максимальные в этой игре +15 в четвертой четверти, "Мавпы" удержать победный результат и прервали собственную серию из 10 подряд поражений и прервали 4-матчевую победную серию соперника.

Хозяева реализовали 41% трехочковых и допустили меньшее количество потерь. У "Мавп" лучшим стал американский легионер Уче Дибиамака, который, выйдя со скамейки, набрал 20 очков, а также записал в актив рекордные в сезоне Суперлиги 8 перехватов (РЭ 24). Также 21 очко набрал американский бигмен хозяев Джермейл Гэмлин.

"Мавпы" в субботу завершат домашний баскетбольный уикенд матчем против "Старого Луцка", а "Говерла" сыграет с "Харьковскими Соколами".

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Будивельник"

"Черкаськи Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла" 81:72 (24:22, 21:14, 18:18, 18:18)

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!