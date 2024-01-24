'Черкаськи Мавпы' на домашней площадке победили 'Прикарпатье-Говерлу' в Суперлиге Favbet

В среду, 24 января, в чемпионате Украины по баскетболу проходят очередные поединки Суперлиги Favbet. "Черкаськи Мавпы" со счетом 74:68 добыли победу над "Прикарпатье-Говерлой" в первый день домашнего бабла.

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На площадке шла равная борьба, где максимальное преимущество одной из команд не превышало 6 очков. Каждая команда использовала свои сильные стороны – Говерла загружала трехсекундную зону и преобладала соперника по подборам, тогда как Черкаськи Мавпы неплохо бежали в быстрые отрывы и набирали очки после потерь соперника. Ну и важным фактором стало попадание из-за дуги хозяев – в общей сложности 11 трехочковых при 13 забитых двухочковых.

В первых трех четвертях лидер менялся 15 раз, а вот последнюю четверть лучше провели Черкаськи Мавпы, которые начали десятиминутку рывком 5:0 и затем удерживали преимущество. За 1:38 до конца Чугунов трёхочковым сравнял счет 66:66, но хозяева ответили тремя с фолом и реализованным штрафным Марченко, что стало ключевым моментом конечности.

Именно Кирилл Марченко стал самым результативным в матче, набрав рекордные в карьере 28 очков, по 12 очков у Буна и Далкорта. В Прикарпатье-Говерле все игроки старта набрали 10+ очков.

Завтра, 25 января, Прикарпатье-Говерла сыграет против Киев-Баскета, а Черкаськи Мавпы встретятся с Политехникой-Галичиной.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Прикарпатье-Говерла — Черкаськи Мавпы 68:74 (17:14, 18:24, 18:17, 15:19)

Прикарпатье-Говерла: Чугунов 11, Кабацюра 11+9 подборов, Старцев 18+7 передач – 6 потерь, Лесик 14+9 подборов, Горобченко 10 – старт; Луценко 4+6 подборов, Арвахов 0, Лонюк 0, Дроздов 0, Жулавский 0

Черкаськи Мавпы: Бун 12+6 передач, Кожа 6+8 подборов – 5 потерь, Марченко 28, Кузнецов 0, Новиков 8+5 подборов – старт; Далкорт 12+6 подборов, Руслов 8, Митирич 0.