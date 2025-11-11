Чемпионку Украины исключили из федерации за участие в турнирах на территории России

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) лишила спортсменку из Энергодара Анну Гордиюк статуса члена организации. 20-летняя бегунья попала под санкции из-за предательства нашей страны – после начала полномасштабного вторжения она начала выступать на российских соревнованиях в самой РФ и на оккупированных территориях.

Об этом ФЛАУ информирует на своей странице в социальной сети Instagram. Гордиюк перешла под флаг страны-агрессора, представляя Запорожскую область на соревнованиях во временно оккупированном Крыму, Энергодаре и в российских городах.

Спортсменка специализируется в беге на 60, 100 и 200 метров. В марте минувшего года она преодолела дистанцию 60 метров с результатом 7,2 секунды, тем самым повторив рекорд родного города, о чем писали пропагандистские СМИ.

Гордиюк также выполнила нормативы на звание мастера спорта России, однако неизвестно, получила ли она этот статус. До полномасштабной войны воспитанница ОСДЮСШОР "Металлург" становилась чемпионкой Украины в беге на 60 метров среди юниоров.

