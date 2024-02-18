Чемпионка Украины по легкой атлетике за метр до финиша упала лицом в пол, лишив себя победы. Видео

Известная украинская бегунья Катерина Климюк-Карпюк обидно лишилась победы в забеге на 400 метров. На чемпионате Украины по легкой атлетике, который прошел в Киеве, 28-летняя уроженка Ривне упала за метр до финиша.

Катерина лидировала в забеге и имела отличные шансы взять золотую награду, когда у нее внезапно "отказали ноги". Комментируя случившееся Климюк-Карпюк призналась, что не думала, что итоги сезона для нее будут выглядеть именно так.

"За секунду до падения я успела спросить себя "Где ноги? Нечем бежать. О нет, я упаду перед финишем, а не после". Потемнело в глазах, и будто кто-то вырвал шнур от телевизора из розетки - экранчик погас", – написала спортсменка у себя в Intagram.

Победу в итоге добыла Татьяна Харащук. Второй финишировала Татьяна Мельник. "Бронзу" завоевала Татьяна Безкровна.

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