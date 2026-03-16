Двукратная чемпионка Паралимпийских игр 2026 года Варвара Ворончихина выразила невероятный восторг по поводу будущей встречи с диктатором Владимиром Путиным. Горнолыжница отметила, что прием у кремлевского диктатора вызывает у нее настоящую гордость.

Об этом Ворончихина заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Представительница страны-агрессорки, комментируя слова Дмитрия Пескова о том, что Путин "может рассмотреть возможность встречи с российскими паралимпийцами", вспомнила о предыдущих встречах с главой террористического государства.

"Это очень волнительный момент. После чемпионата мира у нас уже была такая встреча, это было приятно, а еще и в таких красивых местах эти встречи проходят, так торжественно. Поэтому, конечно, мы очень признательны и горды, что можем принимать участие в таком мероприятии", – сказала Ворончихина.

Ранее российский лыжник Иван Голубков выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Паралимпийских играх-2026 и посвятил золотую медаль Путину. До этого Международный паралимпийский комитет (МПК) очитался перед россиянам, как издевался над украинской биатлонисткой.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкие и чешские спортсмены отказались приветствовать гимн России на Паралимпийских играх 2026 года и отвернулись от флага РФ.

