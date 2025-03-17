Чемпионка ОИ из РФ назвала войну в Украине 'необоснованной претензией' к России

Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась словам президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который назвал невозможным на сегодня возвращение РФ в турниры. Депутатка Государственной думы обвинила функционера в двойных стандартах.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что страна-агрессорка якобы соблюдает правила МОК, а преступная война РФ против Украине не может служить поводом для исключения россиян из комитета.

"Если МОК ставит нам в вину то, что идет СВО (так в РФ называют войну в Украине – ред.), и это является причиной невосстановления Олимпийского комитета России, то это совершенно необоснованная претензия. А почему же тогда не лишают членства национальные олимпийские комитеты Украины, Израиля и других стран, которые в данный момент в конфликтах? Тем более, сейчас не идут Олимпийские игры, чтобы предъявлять нам подобные претензии. У Баха сплошь подмена понятий и двойные стандарты", – сказала Журова.

Ранее в РФ заявили, что Олимпийский комитет России исключил из своего состава представителей так называемых ЛНР, ДНР, а также оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в России закатили истерику после того, как FIG отказалась предоставить нейтральный статус чемпионке ОИ-2020 Виктории Листуновой.

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