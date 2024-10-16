Чемпион Украины потерпел второе поражение в групповом раунде Кубка Европы ФИБА

Чемпион Украины по баскетболу "Днепр" уступил лиссабонскому Спортингу в матче второго тура группового раунда Кубка Европы ФИБА. Номинально домашнюю встречу из-за войны в Украине днепряне провели на арене соперника, проиграв со счетом 57:68.

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В первой половине матча в Лиссабоне команды поочередно выиграли четверть. Первую – Спортинг, а вторую – Днепр. На большой перерыв клубы ушли с преимуществом португальцев всего в 1 очко (32:31). Почти всю третью четверть БК Днепр настигал "зелено-белых" в счете, но не отпускал больше чем на 3 очка. Однако в заключительной четверти благодаря рывку 17-0 Спортинг снял все вопросы о победителе встречи.

Как и в игре против польского Анвила, соперники подопечных Владимира Коваля снова доминировали в краске: португальцы выиграли подбор (49-35) и набрали значительно большее количество очков из трехсекундной зоны (38-18). Украинцы в этот день были точными из-за дуги (реализовали 41.7% бросков).

Самым результативным игроком Днепра стал Владимир Конев, который к 11 очкам добавил 7 передач и 5 подборов. Также стоит отметить вклад капитана Станислава Тимофеенко – 10 очков.

Следующий еврокубковый матч украинская команда сыграет уже в пятницу, 18 октября, снова со Спортингом в том же Лиссабоне. Начало встречи – в 21:30 по Киеву.

Напомним, в матче первого тура группового раунда победитель украинской Суперлиги и обладатель Кубка Украины Днепр уступил Анвилу (71:114).

Кубок Европы ФИБА. Группа D, 2-й тур

Среда, 16 октября. Pavilhao Joao Rocha ( Лиссабон, Португалия)

Днепр (Украина) — Спортинг (Португалия) 57:68 (15:21, 16:11, 16:17, 10:19)

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