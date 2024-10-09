Чемпион Украины с поражения стартовал в групповом раунде Кубка Европы ФИБА

Чемпион Украины по баскетболу Днепр потерпел поражение в матче первого тура группового раунда Кубка Европы ФИБА. Играя на выезде против польского Анвила, команда Владимира Коваля уступила со счетом 71:114.

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Анвил захватил лидерство на старте игры и удерживал его в течение игровой дистанции. Главной проблемой для украинского клуба в этом матче была защита: соперника реализовал 82% двухочковых бросков, 68% бросков с игры и сделал на 10 потерь меньше днепрян, выиграв при этом борьбу на щитах.

В составе украинского клуба стоит отметить Даниила Сипала, у которого 18 очков в активе при 8/9 бросков с игры, а также Александра Мишулу, который в первом матче по возвращении в Днепр набрал 19 очков.

Во втором матче группового раунда Кубка Европы Днепр сыграет 16 октября против португальского Спортинга.

Кубок Европы ФИБА. Групповой раунд

Среда, 9 октября. Влоцлавек, Польша

Анвил (Польша) – Днепр (Украина) 114:71 (32:20, 28:18, 23:19, 31:14)

Днепр : Сипало 18, Тимофеенко 11, Закурдаев 5 + 3 подбора, Горобченко 4 + 5 передач - 7 потерь, Конев 4 - старт, Мишула 19, Дубоненко 4, Тарасенко 4, Сорочан 2, Колдомасов 0, Лещина 0