Чемпион Украины добыл крупную победу в Суперлиге Favbet

Во вторник, 5 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу играются очередные поединки в Суперлиге Favbet. Победитель прошлогоднего первенства БК "Днепр" в доминирующем стиле разгромил "Ривне" со счетом 85:48 в рамках домашнего бабла.

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Чемпион Суперлиги Favbet Днепр вернулся в Украину после выступления в Кубке Европы ФИБА и сразу его ждало тяжелое по вывеске противостояние против вице-чемпион в прошлом сезоне Ровно.

Усложняло ситуацию то, что к травмированным в матчах еврокубков Александру Тарасенко и Евгению Сорочану в лазарете добавился заболевший Владимир Конев. Поэтому Днепру пришлось играть ограниченной ротацией.

Впрочем, на ситуации на площадке это сильно не сказывалось – Днепр к середине первой четверти совершил первый рывок, создал запас +8, но жители не отпустили хозяев в отрыв – 20:16 после десятиминутки.

Более того, в начале второй четверти Ровно сравнял счет, но дальше у гостей был откровенный провал в атаке – 1 очко за 8 минут и как результат на большой перерыв команды ушли при счете 38:23.

Днепр играл лучше под кольцом (26:19 до большого перерыва, причем 13 подборов Днепр сделал на чужом щите), попал 6 дальних против 2 у соперника. Главным Х-фактором стала игра Станислава Тимофеенко, который еще в первой половине оформил дабл-дабл из 14 очков (2/3 трехочковых) и 10 подборов.

Воздушная тревога затянула большой перерыв почти на 30 минут. Но это время не пошло на пользу Ровно, зато игроки Днепра отдохнули и уже к середине третьей четверти довели свое преимущество до +25. В общей сложности третью четверть Днепр выиграл 26:7, доведя свое преимущество до 34 очков.

В последней четверти обе команды уже доигрывали матч, поэтому получилась более ровная и результативная десятиминутка, которую Днепр все равно выиграл 21:18.

У Днепра пятеро игроков набрали 10 и более очков, а лучшим стал Станислав Тимофеенко, в итоге набравший 19 очков, 14 подборов и 6 передач. У Ровно двузначное количество очков набрал только Маркус Бизли – 13, а третьим по результативности стал 17-летний Давид Кравченко, набравший 6 очков за 3,5 минуты в конце.

Завтра, 6 ноября, Днепр сыграет против Старого Луцка, а Ривне встретится с Запорожьем.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр — Ривне 85:48 (20:16, 18:7, 26:7, 21:18)