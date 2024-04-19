Чемпион мира получил две желтые карточки, но продолжил матч и выиграл серию пенальти в ЛК: как это возможно

Вратарь английской "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес вошел в историю мирового футбола во время ответного четвертьфинала Лиги конференций с французским "Лиллем". Аргентинский голкипер в очередной раз отметился провокациями в адрес соперника, за что получил желтую карточку прямо во время серии пенальти.

При этом еще на 39-й минуте Мартинес был наказан арбитром предупреждением за затяжку времени при выполнении удара от ворот. Однако вместо удаления во время выполнения послематчевой серии пенальти никаких санкций в отношении чемпиона мира-2022 не последовало.

Все дело в том, что по итогам 120 минут все желтые карточки обнуляются и предупреждения считаются для серии 11-метровых отдельно. Это правило дало возможность Мартинесу продолжить защищать свои ворота. В итоге Эмилиано отбил два удара игроков "Лилля" и вывел свою команду в полуфинал Лиги конференций.

Таким образом, аргентинец стал первым, кто воспользовался правилом, которое было введено в 2020 году. "Вилла" стала единственной английской командой в полуфинале еврокубков нынешнего сезона. До этого из Лиги чемпионов в четвертьфинале вылетели "Манчестер Сити" и "Арсенал", а из Лиги Европы – "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин выиграл серию пенальти и вывел мадридский "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.

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