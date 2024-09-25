Чемпион мира и 4-кратный победитель ЛЧ неожиданно закончил карьеру в 31 год

Французский футболист Рафаэль Варан объявил о завершении профессиональной карьеры в 31 год. Центральный защитник, который еще недавно блестал в составе мадридского "Реала", английского "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной своей страны, принял суровое решение из-за постоянных травм.

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Об этом Варан написал на своей странице в социальной сети Instagram. Теперь уже бывший футболист отметил, что решение закончить со спортом в качестве игрока далось ему непросто. Кроме того, Рафаэль добавил, что хотел не просто числиться в итальянском "Комо", куда он перешел нынешним летом.

"Я тысячу раз падал и поднимался, и на этот раз настал момент остановиться и повесить бутсы на финальной игре, выиграв трофей на "Уэмбли" (Кубок Англии в составе "Манчестер Юнайтед"). Игра на высшем уровне – захватывающий опыт. Он проверяет каждый уровень вашего тела и вашего ума. Эмоции, которые мы переживаем, вы не найдете нигде больше. Спасибо, футбол", – написал Варан.

За свою карьеру француз выиграл 22 трофея. В составе "Реала" он четыре раза выигрывал Лигу чемпионов и клубный ЧМ, трижды чемпионат Испании и Суперкубок УЕФА. С "Юнайтед" он взял два кубковых трофея, а надевая футболку сборной Франции, стал чемпионом мира 2018 года, вице-чемпионом мира 2022 года и победителем Лиги наций.

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